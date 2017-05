6 důvodů, proč je 15. duben nejhorším dnem v dějinách lidstva

15. 4. 1865

Smrt prezidenta Abrahama Lincolna

Americký herec John Wilkes Booth, fanatický přívrženec Jihu, zastřelil prezidenta večer 14. dubna, a to dvěma výstřely zezadu do hlavy. K neštěstí došlo během divadelního představení Americký bratranec. Lincoln, který se zásadním způsobem zasadil o zrušení otroctví, o den později i přes zásah doktorů zemřel. Vojákům trvalo dvanáct dní, než Bootha chytili a při dopadení zastřelili.



15. duben 1912

Potopení Titanicu

V noci ze 14. na 15. dubna narazil zaoceánský parník Titanic na ledovec. Největší loď své doby, která se vydala na svoji plavbu ze Southamptonu ve Velké Británii přes Atlantik až do New Yorku, byla během nárazu natolik poškozena, že se zhruba po třech hodinách potopila. O život ten den přišlo kolem 1500 lidí.



15. duben 1927

Ničivá záplava Mississippi

Největší řeka Severní Ameriky 15. dubna rozvodnila natolik, že záplavy vzaly domov více jak miliónu lidí. Obyvatelé deseti států USA zůstali nejen bez střechy nad hlavou, ale také hladověli. Při záchranných pracích totiž selhala místní humanitární pomoc, což vzbudilo velkou vlnu nevole. Ve výsledku to vygradovalo k sérii politických a sociálních změn.

15. duben 1989

Tragédie na stadionu Hillsborough

Na semifinálové utkání ve fotbale přijelo do anglického města Sheffield několik tisíc fanoušků. Zápas začal, přestože se všichni lidé nedostali na svá místa. Vznikla neuvěřitelná tlačenice. Fanoušci uvězněni v davu se začali dusit a nebylo, jak jim pomoci. Ten den zemřelo na stadionu 94 lidí, 766 dalších fanoušků bylo zraněno a přibližně 300 lidí převezli do nemocnice. Nakonec se počet obětí vyšplhal na 96.

15. duben 2010

Výbuch sopky na ledovci Eyjafjallajökull

Od 15. do 20. dubna byl uzavřen vzdušný prostor téměř v celé Evropě kvůli velmi silnému výbuchu islandské sopky na ledovci Eyjafjallajökull. Erupce vyvrhla sopečný popel do atmosféry do výše několika kilometrů, a vyžádala si tak i evakuaci 800 lidí z postižené oblasti.

15. duben 2013

Bombový útok na Bostonský maraton

V cíli tradičního maratonu vybuchly několik sekund po sobě dvě bomby vyrobené z tlakových hrnců naplněných hřebíky a kuličkami z ložisek. Následkem tragédie zemřeli tři lidé a přes 170 bylo zraněno. Policie následně na místě našla dalších pět nevybuchlých trhavin. Za útok byli nakonec odsouzeni bratři Džochar a Tamerlan Carnajevovi, přistěhovalci ze severního Kavkazu.

