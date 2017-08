Blíž přírodě aneb Víte, čím je dobré se řídit při výběru spacáku?

Jakou velikost zvolit či jak se vyznat v uvedených teplotách, jsme se zeptali Víta Hrušky, který se již přes dvacet let zabývá outdoorovým vybavením a podílí se i na přípravě Výstavy stanů a vybavení do přírody, která právě probíhá v Praze.

Když si chceme koupit spacák, na co bychom si měli dát pozor?

Většina lidí volí špatnou velikost a neuvědomí si, že ve spacáku nehřeje náplň, ale vzduch, což je skvělý izolant. Když si však pořídíte spací pytel, který je vám menší, nohama tlačíte na dno, čímž vytlačujete nejen izolační náplň, ale i vzduch a spacák pak méně hřeje. U delšího spacáku je zase vzduchu příliš, a protože jej nedokážete zahřát, dochází k tomu, že se ochlazuje zvnějšku. Je proto dobré řídit se obrázky na spacáku, kde je znázorněna postava s uvedenou výškou v centimetrech. Existují tři základní velikosti spacáky pánské a dámské – 195 cm, 180 cm a 170 cm, plus dětské spacáky, u nichž je často možnost prodloužení či zkrácení pomocí zipů.

Každý centimetr hraje roli

Spacák si před koupí vždy vyzkoušejte: Lehněte si do spacáku a nasaďte si kuklu přes hlavu. Sedněte si.

Výsledek: a) Pokud vás spacák někde škrtí nebo vás táhne dozadu, znamená to, že je vám malý.

b) Pokud máte příliš místa v nohách nebo po vás spacák klouže, znamená to, že je vám příliš velký.

Správná velikost = ideálně výška postavy, plus 10 cm rezerva, ne víc!

Tip Víta Hrušky:

„Je spacák příliš dlouhý? Přeložte konec a stáhněte jej gumičkou. Anebo vycpěte dno oblečením, kt eré si chcete ráno vzít – budete spát v teple, a navíc se po probuzení oblečete do věcí, které budou příjemně vyhřáté.“

Jak laicky pochopit teploty, které výrobci uvádějí?

Některé firmy prezentují spacák pouze prostřednictvím extrémní teploty, aby byl pro zákazníka atraktivnější. Vy si pak myslíte, že si pořizujete spacák, ve které vám bude teplo i při -20 °C. To ale není pravda! Výrobci mají v rámci evropské normy povinnost uvádět tři základní hodnoty, mezi kterými je velký rozdíl. První je komfortní teplota, což je teplota, při které se příjemně vyspí žena nebo dítě. Druhá je limitní teplota, což je teplota, při které se komfortně vyspí muž. A nakonec extrémní teplota, což je teplota, při které se komfortně nevyspí nikdo a hrozí při ní poškození organismu z prochlazení, i kdyby mělo jít jen o obyčejnou rýmu.

Správná teplota: Při výběru se řiďte limitní teplotou, pokud jste muž nebo horkokrevní a komfortní teplotou, pokud jste žena, dítě nebo zimomřivý.

Mají spací pytle i svoji životnost?

Ano, a je přímo úměrná zacházení a skladování. Doma by neměl žádný spacák zůstat v kompresním obalu. Nejlépe by měl být rozbalený, ideálně vyvěšený a jednou za čas je potřeba ho protřepat. Anebo v případě syntetického spacáku je možné jej mít uložený ve skladovacím pytli. Nejvíc náchylné jsou péřové spacáky, kdy se peří v kompresním obalu zmačká a po rozbalení pak nedokáže natáhnout vzduch, a tím pádem je v něm větší zima. U syntetického spacáku zase pozor na balení. Doba, kdy jsme jej motaly do roličky, je dávno pryč. Syntetické spacáky se musejí dávat do pytle tzv. halabala, aby v jednotlivých místech nevznikaly přehyby a nepraskalo vlákno.

Při balení zapomeňte na skládání – spacák do kompresního obalu nacpěte. Začněte od nohou. Při opačném postupu se vytvoří vzduchová bublina a spacák půjde hůř sbalit.

Tip Víta Hrušky:

„Když u péřového spacáku slehne peří, není problém nechat jej přeplnit. I v České republice existují firmy, které umí náplň vyndat, doplnit peří a vy pak můžete spacák používat dalších dvacet let.“

Dá se při výběru přemýšlet ekologicky?

Určitě. Je to směr, který teď výrobci následují. Většina plnidel už je dnes z recyklovaných materiálů. Letos jsme byli na největším outdoorovém veletrhu ve Friedrichshafenu a tam jsme si všimli, že lidé v zahraničí už hodně slyší na produkty, které jsou šetrné k přírodě. A Češi? Začínají rozumět vybavení do přírody. Dokážou rozeznat rozdíly mezi materiály, jako je syntetika a peří. Chápou, proč může být spacák malý, lehký, a zároveň teplý. Zatím se ale bohužel nenaučili připlatit si za ekologické produkty jako třeba Němci nebo Francouzi.

