Blíží se start podnikání na Měsíci

Celkem má Moon Express k dispozici 45 milionů dolarů. Pokud bude její projekt úspěšný, otevře se nová etapa průzkumu vesmíru. Do dnešního dne na Měsíci mohly přistát pouze mise financované vládou Spojených států, Číny a Ruska.

Vloni se však americká vláda rozhodla udělat historické rozhodnutí a umožnila společnosti zahájit komerční průzkum a objev Měsíce, částečně pod dohledem Federální letecké správy, Bílého domu, ministerstva zahraničí a NASA.

Moon Express teď stojí před velkou výzvu – vytvořit přistávací prostor na Měsíci, projet 500 metrů dlouhou cestu po jeho povrchu a prostřednictvím kamery přenášet video s vysokým rozlišením zpět na Zemi. Vše by mělo být hotové nejpozději do 31. prosince. Proč právě toto datum? Když se jí podaří vše splnit, vyhraje v soutěži Google Lunar XPRIZE a Google jí vyplatí 20 milionů dolarů.

„V současné době už disponujeme potřebným kapitálem, který potřebujeme k vynesení sondy Lunar Scout na Měsíc, a to během listopadu či prosince,“ říká spoluzakladatel a předseda společnosti Naveen Jain. Ukáže se, jestli společnost do konce roku zvládne, co si předsevzala. Její zařízení vynese do vesmíru raketa Electron od společnosti Rocket Lab. Ta má za sebou již jeden let letos v květnu, který byl však úspěšný jen částečně.

Společnost si dává do budoucna dva hlavní cíle:

Získat na Měsíci horniny, které mimo jiné obsahují velké množství helia 3, vzácné kovy a také využít zdejší vodu. Přičemž podle CNBC dosahuje hodnota surovin na Měsíci až bilionů amerických dolarů. Pomáhat rozvíjet lidské vesmírné kolonie pro budoucí generace.



Schopnost využít helium 3 by ve výsledku mohlo mít obrovský vliv na Zemi a životní prostředí. Jde totiž o čistý, neradioaktivní zdroj energie, který by potenciálně mohl napájet reaktory jaderné fúze. Teoreticky by poměrně malé množství mohlo produkovat dostatek čistého paliva pro napájení celého průmyslu, ne-li celé planety.



Další výzvou je voda na Měsíci. Z ní lze vyrobit kapalný vodík a kyslík, což by sloužilo jako raketové palivo pro daleké vesmírné mise na Mars i za ním. V podstatě by Měsíc mohl sloužit jako palivová stanice pro kosmické lodě.



V současné době se však Moon Express bude soustředit pouze na průzkumné práce. Díky spolupráci s NASA má přístup k veškerým inženýrským znalostem NASA. Od amerického letectva dostala k dispozici startovací komplexy 17 a 18 na základně Cape Canaveral.



Zajímavé je, že o spolupráci s Moon Express je velká poptávka. Už i Evropská kosmická agentura projevila zájem o propojení s cílem v budoucnu rozvíjet lunární kolonie.



„Naší touhou je posunout lidstvo zase o pár kroků dál a zanechat dědictví pro budoucí generace,“ nešetří nadšením předseda společnosti Naveen Jain. Moon Express plánuje další mise na Měsíc, a to i v případě, že cenu Google Lunar XPRIZE nezíská.

