Češi o globálním oteplování pochybují a o přírodu se zajímají hlavně kvůli sexu

Už zájem o pojem „ochrana přírody" je na českém internetu velmi specifický, a to tím, že jej lidé hledají téměř výhradně ve dvou souvislostech. Buď pátrají po zákonu o ochraně přírody a krajiny, anebo po Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Velmi jednoznačné spojení má i hledaný výraz „přírodní zdroje". Většina Čechů se o ně zajímá ve spojení s vitaminy a různými doplňky stravy. Těmi vůbec nejoblíbenějšími jsou vitamin B 12 , B 17 , B 6 , kyselina listová a serotonin.

A co samotné slovo „příroda"? Samostatně nebo s jiným slovem jej v posledním roce lidé do vyhledávače na Seznam.cz vepsali ve čtvrt milionu případů. Překvapivé jsou souvislosti, v jakých jej na internetu hledají. Se zájmem o ochranu přírody totiž z velké části vůbec nesouvisejí. Češi mnohem častěji zajímá příroda ve spojení s nejrůznějšími pikantnostmi. Doslova tisíce dotazů se pídily po sexu v přírodě, nahotě v přírodě nebo aktech v přírodě.

Data však ukazují i na jasnou přítomnost milovníků přírody. Lidé se často pídili po dalekohledu do přírody nebo po informace, jak v přírodě přežít. Třetí nejčastější kombinací hledaných výrazů se slovem příroda je vzdělávání. Ve středu pozornosti je Valašské muzeum v přírodě, ale také obecně školy v přírodě. V tom jsou data dost podobná s hledáním slova „ekologie". I zde se Češi pídí na internetu spíš po tom, jak sebe nebo své děti v oboru vzdělávat. Hledají se totiž výrazy jako „ekologie v MŠ", „ekologie pracovní listy", „učebnice základy ekologie", „studium ekologie" nebo třeba „seminární práce ekologie".

A když už je řeč o ekologii, tak nesmíme opomenout často diskutované téma, jako je „třídění odpadu". Hledá jej vůbec někdo? Ano, dotazů se v posledním roce objevilo více jak sto tisíc. Týkají se však výhradně jedné praktické, ale důležité věci, a to koše. Což naznačuje, že Češi se začínají snažit a chtějí doma třídit odpad.

Zdá se, že pod pojmem „životní prostředí" si většina Čechů vybaví spíše nějakou instituci. Data ze Seznam.cz vyhledávání totiž ukazují na to, že pokud se o životní prostředí někdo zajímá, tak hlavně v souvislosti s nějakým odborem, úřadem, regionem nebo v souvislosti s ministerstvem. Ministerstvo životního prostředí ČR bylo v posledním roce hledáno v 21 000 případech. Rozhodně se však nedá říct, že by téma rezonovalo pouze v hlavním městě. Lidé na internetu hledali specifické úřady a odbory také v krajích i jednotlivých regionech. Nejvíce lidí (několik stovek) se zajímalo o příslušnou instituci v kraji Středočeském a Olomouckém. V souvislosti s životním prostředím se však objevovalo i jedno téma, které rozhodně stojí za zmínku – lidé se pídili po všem možném, co se týká revizí kotlů a dotací na ně.

Velkým tématem je na internetu také „globální oteplování". Ukazuje se, že jde tak trochu o kontroverzní věc. Češi totiž velmi často hledají výrazy, jako je „tání ledovců, diskuse", „racionálně o globálním oteplování", „podvod jménem globální oteplování" nebo „globální oteplování neexistuje".

