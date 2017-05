Čeští architekti a turistická architektura na chorvatském Jadranu

Na konci 19. a počátku 20. století byli čeští architekti, spolu s architekty rakouskými a německými, hlavními nositeli modernistických tendencí v architektuře habsburské monarchie. Putovní expozice představuje více než dvacet koláží z projektů, skic a fotografií českých architektů, jejichž projekty hotelů, přímořských vil, nábřeží či koupališť dodnes představují architektonické ikony známých turistických destinací, jako je Opatie, Baška nebo Pula.



Z českých architektů, kteří ovlivnili turistickou architekturu na samém začátku rozvoje turismu v Chorvatsku, vynikají zvláště Jan Kotĕra a Carl Seidl. Zakladatel moderní české architektury Jan Kotěra projektoval v nejluxusnějších turistických destinacích: v Dubrovníku navrhoval dostavbu hotelu Imperial a v Opatii proslulý hotel Pepina. Zasadit do krajiny své stavby dokázal velmi dovedně i šumperský rodák Carl Seidl, který realizoval v Opatii hotel Jadran a mnoho dalších staveb, díky nimž vtiskl městu nezaměnitelný architektonický ráz. Známý je též Karel Pařík, o němž se veřejnost mohla dozvědět v Šumných stopách Davida Vávry, neboť projektoval zásadní stavby pro Sarajevo a psali jsme o něm v NG 12/2014.

Čeští architekti a investoři hráli důležitou roli také v rozvoji cestovního ruchu v chorvatském vnitrozemí. Málokdo ví, že architekt Josef Dryák, rodák z Olšan u Prahy, projektoval roku 1894 první hotel u Plitvických jezer ve Veliké Poljaně. Když v roce 1939 objekt vyhořel, rekonstrukci prováděl další český architekt Alojs Bastl.



I když je výstava především architektonická, ukazuje silné česko-chorvatské vztahy v celé historii. Proto na výstavě můžete vidět nové i staré fotografie realizovaných staveb a turistických průvodců. K výstavě je vydán trojjazyčný katalog, v němž jsou prezentováni architekti a jejich projekty s důrazem na nejoblíbenější české turistické destinace.



Výstavu Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu můžete zhlédnout v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, v polovině června se přestěhuje do Kabinetu architektury ostravského Domu umění, kde potrvá do poloviny srpna, a pak bude putovat do Brna.



Text: Dana Emingerová

Historické ilustrace z katalogu výstavy zpracoval Tadeáš Goryczek a Jaroslav Němec