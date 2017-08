Co se děje s muži se Západu? Na klesající počet spermií už upozorňují i vědci

K výsledku došel vědecký tým, který vyhodnotil výsledky 185 různých studií. Vedoucí Dr. Hagai Levine jasně říká: „Pokud se nezmění náš způsob života, životní prostředí ani přístup k chemickým látkám, kterým jsme denně vystaveni, velmi se obávám, co nás v budoucnu čeká."

Ze studií z let 1973 až 2011 totiž vyplývá, že počet spermií u zdravých mužů klesl o 59,3 % a koncentrace spermatu v ejakulátu klesla ročně o 1,4 %, což je celkově přes 52 %. Týká se to však jen mužů ze Severní Ameriky, Evropy, Austrálie a Nového Zélandu.



"Vzhledem k tomu, že mužská fertilita a počet spermií jsou velmi citlivé na životní prostředí, je to skvělý model pro studium dopadu moderního prostředí na lidské zdraví," říká Levine. Faktem je, že studie již prokázaly, že ftaláty a BPA snižují produkci mužského hormonu testosteronu a spermií.

Co vedoucího výzkumu však znepokojuje nejvíc, je skutečnost, že studie nenaznačují tendence k zastavení poklesu. „Vždyť jsme vystaveni stále stejným chemikáliím a podléháme špatnému životnímu stylu, a tak by se dala očekávat stagnace, ale není tomu tak…“

Přitom u mužů z Jižní Ameriky, Asie a Afriky žádný výrazný pokles v počtu spermií zaznamenán nebyl. S výjimkou Číny. Z čehož by vyplývalo, že by Levineho teorie o negativním vlivu moderního světa mohla být správná. Za uplynulých dvacet let se totiž Čína stala více západní, hlavně co se týká znečištění prostředí a stravovacích návyků.

Práce Dr. Levine není u konce. „Je to impuls k dalším studiím, díky kterým můžeme zjistit, proč k neustálému poklesu dochází a hlavně je potřeba najít způsob, jak tento trend zastavit." Dosud byla mužská infertilita spíše opomíjena a medicína se zaměřovala hlavně na ženy a jejich problémy s otěhotněním.



„Teď je potřeba začít jednat. Než se uvede nová chemikálie na trh, měla by se řádně otestovat a regulovat její používání. Zároveň by se mělo eliminovat používání některých chemických látek, které jsou velmi škodlivé. Je potřeba také vyvinout snahu k odnaučení kouření a pomoci mužům, aby se přiklonili ke zdravějšímu životnímu stylu, který jim pomůže udržet si normální hmotnost," upozorňuje Levine, který nechce podcenit signály, jež začínají negativně ovlivňovat naši budoucnost.

