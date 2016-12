Dům na kůlech jako originální řešení při povodních

Britská stavební společnost našla způsob, jak eliminovat riziko povodňových škod. Výsledkem jejího projektu je cihlový dům, který by se v případě hrozby velké vody dokázal zvednout až do výšky 1,5 metru. O zvednutí by se postaral centrální motor, převodovka a hnací hřídele.



Ze země na kůly by se dům dostal za méně než pět minut. Solární panely a baterie by se postaraly o dodání elektrické energie po dobu, kdy by byl objekt nad zemí. Voda by byla připojena pomocí flexibilních hadic.



Stavba ukázkového domu, který je v základech podpírán ocelovým rámem, má odstartovat už na začátku příštího roku. Pokud bude testování úspěšné, výstavba domů bude realizována po celé Velké Británii. Svoje zájemce si určitě najde i v dalších státech Evropy. Míst, kde obyvatele opakovaně trápí hrozba povodní, je kvůli změnám klimatu stále víc.

Mohlo by vás zajímat: