FLIM 2017: 10. ročník filmového festivalu s Tibetem v hlavní roli

Letošní jubilejní ročník představí v Aeru od 3. do 5. dubna nejnovější snímek východotibetského režiséra Päma Cchetäna (Pema Tseden) - filmovou adaptaci jeho vlastní novely Tharlo. Pasáček koz Tharlo se ocitne ve víru nečekaných událostí, když jej policista pošle do města, aby si zařídil průkaz totožnosti. Změní setkání s mladou ženou jeho život? Vedle této hluboce politické, romantické a filozofické výpravné bajky připomene festival také Cchetänův oceňovaný drsně poetický film Starý pes (Old dog). V příběhu o konfliktu mezi starým pastevcem a jeho synem propadnuvším alkoholu, jehož předmětem je starý tibetský mastiff, režisér mistrovsky balancuje mezi komičností a tragikou a kombinací naturalistických detailů a poetických metafor dospívá k dokonale přesvědčivému obrazu současného Tibetu.

Diváci se mohou těšit také na režijní debut dalšího tvůrce původem z východního Tibetu, kameramana Sonthar Gjala (Sonhtar Gyal). Gjal stál za kamerou při natáčení Cchetänových snímků Starý pes a Hledání (The Search). Jeho vlastní film Cesta sluncem vyrytá (The Sun Beaten Path) sleduje příběh mladého muže Ňimy, který se vydal na pouť do Lhasy, aby překonal vinu za smrt člena rodiny. Cestou se k němu připojí životem ošlehaný starý muž, který se snaží vrátit Ňimu do života.

K důležitým postavám a momentům tibetské historie se obrací dva dokumentární snímky. Film americké režisérky Rosemary Rawcliffe Gjaljum Čhemo – Velká matka, který vypráví působivý příběh Dekji Cchering, matky 14. dalajlamy, a snímek Žijící Buddha (Living Buddha) německého režiséra Clemense Kubyho, jemuž se podařilo být ve správný čas na správném místě a exkluzivně zachytit na kameru proces hledání, nalezení a intronizace 17. karmapy. Karmapové jsou tradičně nejvyšší duchovní autoritou linie Kagjü tibetského buddhismu. 16. karmapa zemřel v roce 1981 v Chicagu a znovu se zrodil v roce 1985 v Tibetu. Clemens Kuby navštíví 20. - 23. dubna Prahu a tématu filmu a českého vydání stejnojmenné knihy bude věnováno jedno z jeho veřejných vystoupení. Více o autorovi ZDE.

Tibetský hudebník Lotän Namling (Loten Namling) žijící v exilu ve Švýcarsku je hluboce znepokojen stále rostoucí řadou Tibeťanů, kteří od roku 2009 vyjadřují svůj nesouhlas s čínskou politikou vůči Tibeťanům sebeupálením. V incsenovaném dokumentu Tibetský bojovník (Tibetan Warrior) se vydává do Indie na soukromou misi, aby se setkal a diskutoval s předními politiky, experty a mladými radikály. Svou misi skončí v kanceláři 14. dalajlamy.

