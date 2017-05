FOTOGALERIE: 90 let od prvního sólového přeletu přes Atlantik

Jako první člověk sám nonstop letem překonal Atlantik. Se svým jednomotorovým strojem Spirit of St. Louis vzlétl z Rooseveltova letiště na Long Islandu a za 33 hodin a 30 minut přistál v Paříži. Zdolal 6000 kilometrů osamělého letu. Přivítal ho nadšený dav a on se rázem stal hrdinou.



Francouzský prezident Lindberghovi udělil Řád čestné legie a při zpáteční cestě do Spojených států jej doprovázela celá flotila válečných lodí a letadel až do Washingtonu. Tady převzal od prezidenta Calvina Collidge vyznamenání Záslužný letecký kříž.

Význam jeho letu byl pro veřejnost tak velký, že Lindberghův názor sloužil jako všeobecně uznávaný ve vývoji letectví až do jeho smrti. Lindbergh vystupoval v mnoha národních i mezinárodních organizacích a komisích, včetně NACA (předchůdce současné NASA). A i ti největší skeptici museli uznat, že leteckou dopravu je třeba začít brát vážně.

Po svém letu napsal Lindbergh dopis řediteli firmy Longines, v němž detailně popisoval svůj návrh vylepšení hodinek pro piloty tak aby umožňovaly lepší a snadnější navigaci. Hodinky podle jeho návrhu byly sestrojeny a stále se vyrábí. V roce 1953 mu vyšla autobiografická kniha The Spirit of St. Louis, která vyhrála Pulitzerovu cenu.

Nejtemnější stránkou slávy Osamělého orla byl únos jeho syna v březnu 1932. Chlapečkovi bylo tehdy pouhých 20 měsíců. Jeho tělo našli po dvanácti dnech od zmizení. Zjistilo se, že zemřel poté, co únoscům spadl ze žebříku. O tři roky později únosce chytili a dostal trest smrti. Soudní proces s velkým zájmem sledovala média, a proto se Lindberghovi rozhodli odstěhovat se na nějakou dobu do Evropy.

Charles Lindberg zemřel v srpnu 2012 na rakovinu mízních uzlin.

Mohlo by vás zajímat