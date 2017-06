FOTOGALERIE: Z Prahy až do Mongolska aneb Návrat čtyř divokých klisen do přírody

Celý transport začal v pondělí ráno v 5:30 v aklimatizační a chovné stanici v Dolním Dobřejově. Protože vše probíhalo bez problémů, první klisna byla naložena již v 6:15. Šlo o Saranguu, tříletou odchovankyni Zoo Praha. Pak následovala Chantou, Romy a jako poslední v přepravní bedně byla Naya, a to v čase v 8:10.

Na cestu na letiště do pražských Kbelích vyjel konvoj za policejního doprovodu. Po nezbytných formalitách byly klisny naloženy do armádního letounu CASA a ve 13:45 speciál s koňmi Převalského a jejich doprovodem odstartoval.

Po mezipřistání v Kazani a Novosibirsku dosedl letoun na nezpevněné ploše letiště v Bulgan Sumu, a to v úterý 20. července cca v 11:00 místního času, tj. v 6 hodin LSEČ. Koně byli poté v transportních bednách naloženi na nákladní automobily a odvezeni do Tachin Talu v Přísně chráněné oblasti Gobi B. Zde byli vypuštěni do aklimatizační ohrady.



„Letošní transport proběhl v dosud nejkratším čase – od startu letadla do vypuštění koní uplynulo pouhých 24 hodin," uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a doplnil: „Všechny čtyři klisny bez sebemenších potíží vyběhly do aklimatizační ohrady a působily na mne stejným dojmem jako v neděli večer v Dolním Dobřejově."

Zoo Praha nejenže je v poslední dekádě jedinou organizací, která díky spolupráci s Armádou ČR přepravuje koně Převalského do Mongolska, ale v minulosti se významně podílela na jeho záchraně a po desítky let vede světovou plemennou knihu tohoto druhu. Nynější Návrat divokých koní byl jubilejní. Proběhl pětadvacet let od zahájení reintrodukce koní Převalského do Mongolska, odkud tito divocí koně vymizeli na sklonku 60. let. V počátcích se o ni zasloužil zejména německý obchodník Christian Oswald, který spolupracoval i s odborníky ze Zoo Praha.

