Jak se žije dívkám v Severní Koreji?

Kim reportéra doprovázela po Severní Koreji jako prověřená sevekorejská průvodkyně. Díky tomu měla poprvé možnost poznat svoji zemi. Poprvé také hovořila s cizincem. Přestože byla ze začátku hodně plachá, postupně se rozpovídala o životě mladých Sevekorejců.



Znáte Michaela Jacksona?

Slyšela jsem o něm.

A Lady Gaga?

Neznám.



Proč nevíte nic o hvězdách americké pop music?

Protože to není hudba, kterou bychom chtěli poslouchat. Ale dobře víme, kdo je Mozart, Beethoven nebo Bach!



Jaký je důvod, že spolu dívky a chlapci nikdy netančí?

U nás jsou lidé plaší. Vy snad tancujete s dívkami, které neznáte?



Jaká jsou v Severní Koreji pravidla pro krásu?

Žena by měla mít velké oči, podlouhlý nos, malá ústa a bílou pleť. A také by neměla být hubená. Ženy v Severní Koreji jsou jako krásné květiny.

Barvíte si vlasy?

Ne! Máme předepsané účesy, ale na výběr máme.



Vy nechcete mít účes podle svých představ?

Ani ne, to je to poslední, co bych chtěla řešit…

Víte, že v Evropě je teď moderní nosit roztržené džíny?

Cože? Děláte si legraci? Proč by si někdo kupoval džíny, které jsou roztržené… Tohle, co máte, to je počítač?



Ne, iPad. Můžu si ho vzít kamkoli s sebou a poslouchat na něm hudbu, sledovat videa i kontrolovat e-maily.

Opravdu?! Něco takového neznám.

