K čemu my lidé potřebujeme představu pekla?

Zjistilo se, že 70 % Američanů věří, že peklo je místo, které skutečně existuje. Americký herec a představitel mnoha záporňáků Danny Trejo (Desperado, Od soumraku do úsvitu, Machette) dostal ve filmu roli průvodce. Snaží se zjistit, co natolik posílilo představu pekla, že je v našich myšlenkách stále živá. Protože během života strávil jedenáct let ve vězení, na začátku se nesmlouvavě ptá: „Co by se stalo, kdybych dneska zemřel? Skončil bych mezi hříšníky?"

Herec zkoumá nejtemnější zákoutí podsvětí i lidské představivosti. Ponoří se do hluboké minulosti a dostane se až do starověkého Řecka. Nemůže minout zrod křesťanství a pozastavuje se i nad důležitými uměleckými díly. Zároveň se dotýká skutečnosti, že mnoho filmařů se na představě pekla dokáže opravdu vyřádit.



Cílem snímku je podívat se na téma zblízka a pochopit souvislosti. Dvouhodinový film Mapa pekla poprvé odvysílá National Geographic v neděli 26. února ve 21:00. Více najdete ZDE.