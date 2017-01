Legendární oceánoložka Sylvia Earle zachraňuje svět pod hladinou

Sylvia Earle (81) je hvězdou ve svém oboru. Známá oceánoložka, cestovatelka a autorka více než 190 vědeckých, technických i populárních publikací pracuje již několik let pro National Geographic. Přednášela ve více než 80 zemích a objevila se ve stovkách rozhlasových a televizních pořadech. Lidé chtějí slyšet její názor a dozvědět se více o její výzkumech. Díky svým zkušenostem nejen coby vědkyně, ale i státní úřednice či ředitelky firem a neziskových organizací se dokáže na problémy dívat v souvislostech. "Život v moři vymírá neuvěřitelnou rychlostí. Ztrácí se korálové útesy i ryby v oceánu a mořské ekosystémy se rozpadají," říká Sylvia Earle. Ví, o čem mluví. Vedla více než sto expedic a celková doba, kterou strávila pod hladinou, dosahuje přes 7000 hodin. Dokonce je držitelkou rekordu v sólovém potápění do hloubky 1000 metrů. Její výzkumy se specializují právě na mořské ekosystémy s důrazem na zkoumání a rozvoj nových technologií pro efektivní práci v hlubokém moři.

Dokument Podmořské poklady Ameriky zachytil společnou cestu Sylvie, podvodního fotoreportéra Briana Skerryho a advokáta za práva v otázkách životního prostředí Maxe Kennedyho, který je mimo jiné synem Roberta F. Kennedyho. Společně s několika mladými ekology se pustili do výzkumu a dokumentace kritických podmořských ekostystémů, které se nacházejí v Atlantském oceánu, Karibiku, Mexickém zálivu a kolem Havaje.

Cílem výzkumu, který trval jeden rok, bylo realizovat vznik „modrých parků", které by chránily oblasti oceánu, které jsou ohrožené vlivem změn klimatu a nadměrného rybolovu. Dokument končí nadějně - setkáním s tehdejším americkým prezidentem. Baracka Obamu zaujala myšlenka vytvořit největší mořské chráněné oblasti, která by pokrývala více než půl milionu čtverečních mil na severozápadě Havajských ostrovů. "Chceme-li zachránit neuvěřitelnou krásu podmořských hlubin, je potřeba proto něco udělat," byl si vědom prezident Barack Obama.



