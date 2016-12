Mapa světa: Země a jejich slogany

FamilyBreakFinder.co.uk se rozhodla dát dohromady slogany, pomocí kterých země doufají v posílení cestovního ruchu. Ukázalo se, že zatímco jedni sází na jednoduchost ("Travel in Slovakia – Good idea"), jiní se snaží na turisty útočit pomocí velkých písmen ("Australia – There's NOTHING like Australia"), anebo je jako africké Džibutsko pobavit prostřednictvím slovní hříčky ("Djibouti – Djibeauty").



Jednoznačně největší oblibu má při tvoření sloganů slovo beautiful čili krásný. Najde se ale i 38 zemí, které vědí, že je určitě stojí za to objevit i bez lákavých slov. A Česko? Přichází se svým jednoduchým, přesto silným heslem: "Česko: Země příběhů".

