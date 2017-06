Meditace a jóga mění naše DNA

Studie publikovaná v odborném časopisu Frontiers in Immunology více než deset let analyzovala, jak jsou naše geny ovlivněný různými intervencemi mysli a těla, mimo jiné soustředěním pozornosti, cvičením jógy, meditací a cvičením Tai Chi. Prokázalo se, že tyto aktivity skutečně mají schopnost zvrátit molekulární reakce na stres v naší DNA.



Když jsme vystaveni dlouhodobému stresu, ovlivňuje tato situace náš sympatický nervový systém, který se podílí na řízení činnosti vnitřních orgánů a cév. V reakci na to začnou naše geny produkovat proteiny zvané cytokiny, které významně ovlivňují imunitu. Způsobují záněty na buněčné úrovni – což zvyšuje riziko zdravotních problémů, jako je rakovina, rychlejší stárnutí nebo vážnější psychické problémy, jako jsou deprese.



Ze studie vyplývá, že lidé, kteří se věnují práci s tělem a myslí, se dokážou vymanit z nekončícího kolotoče stresu a úzkosti. Cvičení jógy a meditace prokazatelně vede ke snížení produkce cytokinů a následně tak ke zvratu zánětlivého genu, což ve výsledku snižuje riziko onemocnění a stavů spojených se zánětem.



„Miliony lidí meditují a věnují se józe, ale možná jen málokdo si uvědomuje nejpodstatnější výhody těchto činností, které začínají už na molekulární úrovni a mohou změnit způsob, jakým funguje náš genetický kód. Studie ukazuje, že intervence mysli a těla vede k tomu, že mozek řídí naše DNA procesy cestou, kdy se cítíme dobře," říká Ivana Buric, vedoucí laboratoře Brain, Belief and Behavior Lab v Coventry University Center for Psychology, Behavior and Achievement.

Mohlo by vás zajímat: