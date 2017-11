Na vrchol australského symbolu Uluru už se turisté nepodívají

„Uluru není hřiště nebo zábavný Disneyland. Je to naše posvátné místo, které by měli ostatní respektovat. I jinde ve světě nevstupují tam, kam si to místní nepřejí. A vláda musí respektovat, co jí říkáme o naší kultuře, stejně tak jako očekává, že my budeme dodržovat její zákony,“ řekl Sammy Wilson, předseda představenstva Anangů, místních domorodců.

Monolit, který je zapsán na seznamu světového dědictví Unesco, byl domorodcům vrácen i s okolní půdou v roce 1985. Zákaz výstupu na Ayers Rock začne platit 26. října 2019, což bude přesně 34 let od předání.

Monolit lákal k návštěvě nejen mnoho turistů (více než 250 000 lidí ročně), ale i řadu známých osobností, včetně princezny Diany a prince Charlese v roce 1983. A není divu. Nad okolní rovinatou krajinou se Uluru hrdě ční do výšky 348 metrů a do země zasahuje až 5 km hluboko. Jeho geologické stáří se odhaduje až na 600 mil. let.

Načervenalý nádech si monolit získal díky obsahu hornin s podílem aluminia a křemičitanů. Je zajímavé, že během dne Uluru mění své barvy od oranžové přes jantarovou až ke karmínové, tak jak postupují sluneční paprsky. Při západu slunce má barvu nejvíce oranžovou.

Cestovní ruch střední Austrálie uvedl, že rozhodnutí podporuje. Ne všichni však myšlenku zákazu schvalovali. V loňském roce hlavní ministr Severního teritoria Adam Giles vyvolal debatu, když popsal návrh jako "směšný.

Je však pravda, že obrovské množství návštěvníků toužící po výstupu (35 lidí se z výpravy už nevrátilo) zanechalo na skále viditelnou stopu. Wilson říká, že nejde o omezení turistického ruchu: "Vítáme u nás návštěvníky, jen zakazujeme možnost výstupu."

Ředitelka národních parků a členka představenstva Sally Barnes uvedla, že rozhodnutí je "významným momentem pro všechny Australany a představuje novou kapitolu v historii země."

"Můžeme se teď společně s domorodci podílet na ochraně kultury a země, což je naše nepsanná povinnost, a zároveň nabídnout návštěvníkům plnohodnotné zážitky založené na kulturních a přírodních zajímavostech australských parků," dodala Barnes.

Obvod Uluru má 9,4 km a je možné jej obejít. V případě návštěvy je však třeba počítat s pouštním počasím, které může být extrémní - s letními teplotami dosahujícími 47 °C a se zimními v noci až -7 °C. Národní park je také domovem neobvyklých zvířat, jako je například australský ještěr Moloch ostnitý, jehož tělo je pokryto ostny a kožními růžky.

