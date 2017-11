Nový směr ve virtuální realitě: Japonci se zaměřili na filmy a hry s hvězdičkou

Na Tokio Game Show se zájemci mohli ještě blíže seznámit, jaké je intimní setkání muže se ženou skrze přilbu pro virtuální realitu.

"Mezi dospělými je mnoho zájemců, kteří si podobný obsah již nějakou dobu žádali a tento krok by mohl předznamenat revoluci v oblasti, která již několik let spíše stagnuje," předvídá americká investiční banka Piper Jaffray.



Virtuální realita se zatím zaměřovala spíše na děti a dospívající a vývojáři her tak byli omezeni možností jít kupředu. S tím souvisel i malý počet uživatelů, kteří by měli doma přilbu pro virtuální realitu.



V ateliéru v japonském hlavním městě proto teď režisér Taro Kambe intenzivně pracuje na prvním filmu ve virtuální realitě, který bude určen výhradně pro dospělé. Pomocí náhlavní soupravy kontroluje scény a zároveň přiznává: "Natočil jsem stovky filmů pro dospělé, ale tohle je můj první film s hvězdičkou ve virtuální realitě."



Postup natáčení se v mnohém odlišuje. Herečka Yumi Ueno má na sobě speciální oblek, který zachytí každý její pohyb a monitor jej zobrazí v animaci. Žena sice bude ve výsledku animovaná, ale její pohyby reálné a pro uživatele co nejvíce uvěřitelné.



Vývojáři ze společnosti Voltage se zase zaměřili na ženy. Předvedli novou hru Wedding VR, ve které se žena setkává s animovaným mužem svých snů a jsou si stále bližší. Společnost doufá, že touto hrou přivede více žen do herních center, kterých je v Japonsku opravdu mnoho. Voltage chce zároveň navázat na loňský úspěch hry, kdy byla hráčka oslovena atraktivním virtuální mužem, se kterým mohlo dojít kromě setkání i na polibky.



Japonci se snaží jít kupředu a vědí, co dělat, aby byl zážitek prožitý skrze virtuální realitu co nejvěrohodnější. Proto může například uživatel/ka díky speciální technologii zažívat pocity tepla či chladu. A film Rocket obsahuje i virtuální líbací scénu, kdy uživatel slyší reálné ženské vzdechy.

