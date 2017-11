Objev století a virtuální prohlídka největší egyptské pyramidy

Pyramida, postavená kolem roku 2550 př.n.l., je jedním ze sedmi divů starověkého světa (pyramidy se jako jediné dochovaly). Monumentální hrobka stoupá k výšce necelých 139 metrů. A více než 4000 let byla největší stavbou vybudovanou člověkem.



Vědělo se, že v různých částech pyramidy jsou chodby a komory. Velká část vnitřní struktury však zůstala dlouhou dobu tajemstvím. Vědci toužili nahlédnout dovnitř, netušili však jak na to. Až do minulého týdne, kdy se tým z Francie a Japonska rozhodl využít zobrazovací metodu založenou na kosmických paprscích.



Takzvané nestabilní elementární částice mionu, které pocházejí z interakcí s paprsky z vesmíru a atomů v horní atmosféře Země, jsou schopny proniknout skrze stovky metrů, a to i přes kámen. Což umožňuje mapování uvnitř kamenných konstrukcí.



Tým vědců oznámil, že měsíce skenování ukázaly v pyramidě jasnou prázdnotu a teď doufají, že vyvrtají miniaturní díru, kterou proletí létající dron, aby zjistili víc.



Ví se, že skrytá prázdnota je nejméně sto metrů dlouhá. Zatím však zůstává tajemstvím, co se skrývá uvnitř, k jakém účelu sloužila nebo zda jde o jeden či více prostorů.



Vedoucí expedice Mehdi Tayoubiová řekla: "Byli jsme velice překvapeni, když jsme objevili tak obrovský prostor. Předpokládali jsme, že odhalíme královskou komoru i velkolepou galerii, ale ne, že najdeme naprostou prázdnotu. Chceme prozkoumat, o co tam jde. Už teď je jasné, že to bude působivé, minimálně proto, že prostor dosahuje stejné výšky jako Socha Svobody.“



"Rozhodně jde o objev tohoto století," říká archeolog a egyptolog Yukinori Kawae. "Existovalo mnoho hypotéz o pyramidě, nikdo by však netipoval, že nad Velkou galerií se nachází něco takového."



Jakmile se vyřeší tajemství objevené velké prázdnoty, archeologové doufají, že podobnou technologii použijí k vyhledání pohřebiště královny Nefertiti, manželky krále Akhenaten. Někteří egyptologové si myslí, že by mohla být pohřbena v tajné komnatě v hrobce Tutanchamona.



Vstupte dál



Tým vědců, který minulý týden oznámil objev prázdnoty, navíc nyní vytvořil možnost prohlídky pomocí virtuální reality, která umožňuje teleportovat se z Paříže rovnou do struktury pyramidy a prozkoumat tak její architekturu.



Návštěvníkům Scan Pyramid Project stačí nasadit si 3D helmu a vydat se na prohlídku uvnitř Velké galerie, královských komnat a dalších místností.



"Díky této technologii se můžete ocitnout rovnou v pyramidě i se svým průvodcem," řekl Mehdi Tayoubi ze Scan Pyramids.

A co je v tomto případě novinkou světa virtuální reality? Skutečnost, že se v přeneseném prostoru neocitnete sami, ale se skupinou, takže se na "výlet" můžete vydat i s celou rodinou. Takřka na dosah budete mít místa, která nejsou během skutečné prohlídky snadno dostupná.Projekt byl vytvořen za účelem se bavit, zároveň ale pomůže vědcům zlepšit technologie, které používají k detekci pyramidové prázdnoty.