Obrazem: 27 let od vynesení Hubbleova teleskopu na oběžnou dráhu

Vesmírný dalekohled se zrcadlem o průměru 2,4 metru je v současné době ve výšce asi 569 km. Planetu oběhne za 97 minut. Jeho umístění mimo zemskou atmosféru umožňuje pořizovat velmi ostré snímky vesmírných těles. A protože nepotřebuje žádnou korekci na nestabilní chování atmosféry, přispěl prostřednictvím svého stabilního pohledu k mnoha klíčovým objevům. Velmi ceněné jsou například snímky z tzv. Hubbleových hlubokých polí.



V současné době se mluví o jeho budoucnosti. Jistý je už jeho odchod do důchodu. Ukončily se totiž servisní mise, což bude mít za následek, že dříve či později přestane fungovat. Nástupcem má být obří dalekohled Jamese Webba s průměrem zrcadel 6,5 metru. Jeho vynesení do vesmíru se již plánuje na rok 2018. Mezi jeho hlavní úkoly na dobu pět až šest let patří nejen poznání vývoje prvních galaxií a hvězd po Velkém třesku, ale i pátrání po životě mimo Sluneční soustavu.

