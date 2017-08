Oklamte tělo aneb Konec závislosti na slazených nápojích?

Chytrý kelímek The Right Cup má za cíl naučit lidi pravidelně pít, aniž by sáhli po slazených nápojích. A jde na to velmi chytře. Výrobce využívá patentovanou techniku plastu, který chutná i voní díky tomu, že je napuštěný aromatickými příchutěmi. A co se stane? Jakmile si jazyk začne myslet, že rozklíčoval chuť a nos dostane impuls specifické vůně, mozek je přesvědčen, že jde o šťávu, přestože ústa jsou plná vody.

Za vynálezem stojí izraelský podnikatel Isaac Lavi, který se opírá o fakt, že 90 % chuti se tvoří z našeho smyslového vnímání. Zbytek má „na starosti“ chuť, struktura a teplota.

Plastový kelímek, který je bez obsahu BPA, má dvojitou stěnu, z nichž jedna je barevná, takže působí, jako by v ní opravdu džus byl. Výrobci, kterému trvalo šest let, než svůj nápad zrealizoval, využívá pouze schválené aromatické přísady do plastů. Dává možnost vybrat si ze široké škály příchutí, mezi nimiž je pomeranč, jablko, hrozny, lesní plody nebo Cola.

Vůně a aroma by v plastu měly vydržet necelý rok. „Kolem šesti až osmi měsíců,“ upřesňuje Isaac Lavi a vysvětluje, že některé chuťové vůně se postupně rozpouštějí ve vzduchu. Doba se prodlužuje, když se kelímek, který cenově vychází kolem 34 eur, nedává do mikrovlnky ani do myčky na nádobí.

„Chtěli jsme pomoci lidem, kteří už jsou závislí na ovocných šťávách a ledových čajích. Voda je mnohem lepší řešení, než když sahnete po náhražkách cukru nebo přírodních sladidlech. Barevné kelímky k pití vody inspirují i děti, které se snadněji naučí dodržovat správný pitný režim,“ říká mluvčí společnosti. Kelímek může zároveň pomoci i lidem s diabetem, jejichž mozek vyhodnotí, že dostává dávku cukru, aniž by nemocný slevil z přísného dietního režimu.

Mohlo by vás zajímat: