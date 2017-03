Oslavte Světový den divočiny a vyrazte za drsnou přírodou (1. část)

Existuje také několik pralesů, které desítky i stovky let žijí svým vlastním divokým životem, bez lidského zásahu. Společně s redakcí portálu Mapy.cz jsme vytipovali ty nejzajímavější místa a trasy, kam se můžete za českou divočinou vydat.

Novohradské hory a Žofínský prales

Navigace: Novohradské hory tvoří jižní cíp Jihočeského kraje. Do Nových hradů se dostanete pohodlně buď autem nebo vlakem z Českých Budějovic. Jen pozor: železniční stanice Nové Hrady leží 5 km od Nových Hradů. Z Nových Hradů pak můžete projít přes Dobrou vodu podél č esko-rakouské hranice až k osadě Pohoří na Šumavě. Odtud můžete zpět do Nových hradů, nebo podél řeky Malše do Dolního Dvořiště.



Proč právě sem: Léta nedostupné území v příhraničí s Rakouskem je rájem milovníků divočiny. Novohradské hory jsou skvělou lokalitou jak pro cyklisty, tak pro jednodenní túry, nebo několikadenní pěší putování mimo civilizaci. V nejjižnějším bodě výletu doporučujeme udělat výjimku a zastavit se v civilizaci, konkrétně v bývalé vesnici Pohoří na Šumavě, která názorně ukazuje dějinné zvraty posledních staletí. Bývalé bohaté příhraniční městečko, které mělo přes 2. světovou válkou přes tisíc obyvatel, bylo po válce vysídleno, obec koncem 70. let vylidněna a většina domů zbourána armádou. Po sametové revoluci se začali o bývalou obec zajímat bývalí rodáci, kteří opravují místní kostel a nyní je v obci již šest nových domů.



Na co se připravit: Na trochu chladnější podnebí, ale i prudké svahy místních vrcholů. Pokud vyrazíte pěšky či na kole z Dobré vody k Pohoří na Šumavě a Dolnímu Dvořišti, počítejte s tím, že můžete urazit až 50 kilometrů mimo civilizaci, takže si vezměte dostatek zásob. Nezapomeňte přibalit také fotoaparát – příroda i atmosféra Novohradských hor je velmi fotogenická.



Co nevynechat: Cestou z Nových Hradů do Pohoří na Šumavě můžete navštívit jednak krásné poutní místo Dobrá voda a rozhlednu na Kraví hoře, ale také Žofínský prales, který existuje bez lidského zásahu již neuvěřitelných 179 let.



Koho radši nechat doma: Pokud se rozhodnete pro pěší putování skrze Novohradské hory, doporučujeme nechat doma všechny, kdo neradi spí pod širákem. A nezapomeňte, že zde vzhledem k vysoké nadmořské výšce může být i během léta trochu chladněji.

Sovětské ruiny v okolí Ralska



Navigace: Vojenský újezd Ralsko a stejnojmenné město se nachází 80 km severně od Prahy. Autem se tam dostanete nejl épe po D10 směrem na Liberec (sjezd Mnichovo Hradiště). Do Ralska dorazíte i přímým autobusem z Prahy nebo s přestupem v Mladé Boleslavi či Dubé. Z Ralska můžete vyrazit na sever k vojenskému letišti Hradčany nebo na severovýchod ke krásným skalním vrcholům a mnoha zříceninám.



Proč právě sem: Vojenský újezd Ralsko nabízí specifickou atmosféru vojenské oblasti mimo civilizaci, kde se desítky let cvičili v boji vojáci čtyř různých armád. Postupně zde nacvičovali bojové operace vojáci Rakouska-Uherska, Československa, nacistického wehrmachtu a Sovětské armády. Nezaměnitelný ráz opuštěné krajiny doplňují bývalé sovětské armádní objekty, které pro svoji častou zchátralost dodávají místům jedinečnou atmosféru. Narazit můžete i na nepoužívané letiště nazvané Hradčany, armádní bunkry či vojenské sklady.



Na co se připravit: Neporušená příroda a odlehlost od civilizace velmi nápadně kontrastuje s více než 180 bývalými vojenskými stavbami, které v letech 1968-1991 využívala Sovětská armáda. Do těchto budov není dobré chodit, protože mohou mít poničenou statiku. Rovněž podzemní vody, které sovětská vojska v oblasti zamořila nevhodným skladováním paliv a a chemických látek, jsou v procesu čištění, proto je nejlepší pít z vlastních zásob. Více než kde jinde je dobré se nedotýkat neznámých předmětů.



Co nevynechat: Prostor o rozloze 250 km2 skýtá mnoho překvapivých míst. Pro vykreslení nedávné historie doporučujeme navštívit letiště Hradčany a jeho okolí. Letiště bylo v 80. letech rozšířeno tak, aby na něm mohl přistát raketoplán Buran. S přistávací dráhou 2,7 km patří mezi jedno z největších letišť ve střední Evropě. Na severní straně vojenského újezdu vás čekají zajímavé kopce, skalní útvary i řada hradů a zřícenin – nejznámější z nich je zřícenina hradu Ralsko. Celá oblast je vhodná i pro milovníky jízdy na kole.



Koho radši nechat doma: Pokud někdo nemá rád vojenskou historii, asi by si měl pro svůj výlet najít příhodnější cíl. Naopak skvěle celou oblast prozkoumáte na kole.

Drsné Jeseníky

Navigace: Vrbno pod Pradědem leží v srdci Hrubého Jeseníku na západě Moravskoslezského kraje. Dostanete se do něj jak autem, tak i přímým autobusem, případně vlakem. Z okraje Vrbna pod Pradědem ke zříceninám Rabenštejn a Koberštejn a poté zpátky k Vrbnu nebo naopak směrem k Jeseníku.



Proč právě sem: Jeseníky se řadí mezi hory s nezaměnitelnou atmosférou divočiny a drsného života. Mezi městy Vrbno pod Pradědem a Jeseník se nachází krásná oblast plná vysokých kopců, zřícenin starých hradů i močálů. Během takřka 30kilometrové trasy zde nepotkáte žádnou civilizaci. Pokud se ale vydáte na výlet během letní sezóny, určitě se potkáte s dalšími návštěvníky těchto hor.



Na co se připravit: Na prudké horské svahy i náročná převýšení. Jeseníky jsou známé rychlými změnami počasí, takže je dobré mít s sebou dobré vybavení. Odměnou vám bude nádherná příroda, hluboké lesy a krásné výhledy.



Co nevynechat: Doporučujeme navštívit zříceninu hradu Koberštejn a Opavskou chatu s blízkým památníkem na vězněné vojáky za druhé světové války. Pokud vám nevadí vyjít z divočiny k turistickým cílům, můžete navštívit mechová jezírka a rašeliniště Národní přírodní rezervace Rejvíz, která patří mezi oblíbené turistické cíle v Jeseníkách.



Koho radši nechat doma: Vzhledem k náročnosti terénu, kde může převýšení dosáhnout i 700 výškových metrů, doporučujeme nechat doma kočárky i malé děti, případně unaveného partnera či partnerku, kteří nemají v lásce chůzi po ostrých svazích hor.

