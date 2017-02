Otonamaki: Důvod, proč se Japonci nechávají dobrovolně svazovat

Inspirací k metodě Otonamaki byly novorozenci, které se díky pevnému balení cítí bezpečně. „Říkali jsme si, co funguje příznivě na děti, bude dělat dobře i dospělým," říká Orie Matsuo ze společnosti, která Otonamaki nabízí.

Díky svázání do průhledné tkaniny se tělo dostane do terapeutické polohy, ve které zůstane zhruba dvacet minut. Reakce klientů se zcela liší na začátku a na konci sezení: „Na první pohled to na mě působilo nepříjemně, až klaustrofobicky. Ale musím přiznat, že jsem se vůbec necítil stísněně. Naopak. Navíc mě přešly problémy s rameny a zády," říká jeden z klientů.

Lidé se shodují, že terapie Otonamaki jim pomáhá s bolestmi zad. „Tím, že se tlačí ramena a nohy k sobě, tělo se narovnává a dochází k uvolnění zad, beder i kyčelních kloubů. Mezi našimi klienty jsou i ženy, kterým jsme pomohly se srovnáním pánve po porodu," vysvětluje Orie Matsuo.

Poprvé si mohli Japonci Otonamaki vyzkoušet v roce 2015 a od té doby si terapie získala mnoho příznivců. Mnozí si ji oblíbili jako antistresovou metodu. Najdou se však i opačné názory: „Chápu smysl metody, ale rozhodně bych ji neřadil k tradiční fyzioterapii," upozorňuje Shimpei Fukumoto, ředitel japonské kliniky celostní medicíny.

Mohlo by vás zajímat: