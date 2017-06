Po šesti letech snahy světový úspěch aneb 16 malých krokodýlů z Protivína

O odchov jste usilovali několik let. Na koho jste se během té doby obrátili o pomoc?

Osobně jsem se hlavně snažil přizpůsobit podmínky chovu v zoo parametrům na farmě Mádras Crocodile Bank Trust, odkud pochází naše rodičovská zvířata. Zúčastnil jsem se také několika diskuzí na téma rozmnožování gaviálů. Vždy však šlo o odborníky ze zoologických zahrad či vědeckých institucí, kde gaviály nechovali a jejich názory tak byly dost teoretické. Za hlavní překážku v odchovu gaviálů považovali nedostatek UVB záření. Jenže v naší zoo zářiče s tímto spektrem nemáme, takže náš odchov dokázal, že v tom problém není.



Zjistili jste nakonec, co je třeba, aby se odchov povedl?

Za zásadní považuji harmonizovanou chovnou skupinu s jedním samcem a více samicemi. Dále pak světelný a tepelný režim s cykly blízkými lokalitám původu gaviálů a odpovídající krmení. A v neposlední řadě musíte mít i trochu chovatelského štěstí… Naopak za chovatelskou chybu považuji zkrmování domácích kaprovitých ryb.

Shodou okolností jsem přesně čtrnáct dní po úspěšném odchovu našich gaviálů navštívil rezervaci Chambal River v Indii, odkud pocházejí naši chovní gaviálové (vylíhli se v Mádrasu z vajec na Chambal River sebraných). A tam jsem zjistil, že zde mají stejně stará mláďata jako u nás v Protivíně. Ověřil jsem si tak, že reprodukční cykly v naší jihočeské zoo a v severní Indii jsou totožné.



Zůstane všech čtrnáct vylíhnutých gaviálů u vás?

Nakonec se jich vylíhlo šestnáct, což je počet, který mne zaskočil. Zájemci o chov gaviálů se ozvali bezprostředně po zveřejnění odchovu a s několika z nich jsme v jednání. V první den vylíhnutí 4. května jsem navíc nabídl deset exemplářů do záchovných projektů v Indii a nyní se řeší administrativní otázky. V naší zoo chci ponechat skupinku tří gaviálů. Ale minimálně rok u nás bude celá šestnáctičlenná skupina.



Co je oblíbenou pochoutkou gaviálů?

Gaviálové indičtí u nás dostávají celkem tři druhy ryb – nilské tilápie a sumce rodu Clarias a Ictalurus. Krmíme je jednou týdně a příprava není náročná. Máme svůj vlastní sklad s rybami, které uchováváme živé a gaviálové si je sami loví.



Gaviálové indičtí teď určitě budou velkým lákadlem…

I proto jsme skupinu sedmi narozených gaviálů umístili do expozice hned třetí den po vylíhnutí a poslední květnový týden jsme doplnili expozici ještě o dva poslední narozené gaviály. Sedm mláďat zatím chováme v zázemí. Ale počítáme s tím, že na podzim připravíme velké terárium pro všech šestnáct odchovaných gaviálů.



Ročně vaši zoo navštíví kolem 50 tisíc lidí. Co je nejvíc zajímá?

Vede krmení velkých krokodýlů, ať už je to Golem (obrovský samec krokodýla mořského, který je svými 4,7 metry na délku a zhruba 500 kg váhy největším krokodýlem v ČR) nebo velký počet chovaných krokodýlů (22 druhů z 24 obecně uznávaných). Lidé můžou také vidět rozmnožování krokodýlů – inkubátory s vejci a mláďata krokodýlů jsou umístěna v expozici, pravidelně se líhnou siamští a nilští krokodýli před návštěvníky). Na jaře a na podzim mohou pozorovat páření krokodýlů. Zaujme i výklad průvodců (každý návštěvník má průvodce v ceně), který je seznámí jak s krokodýlími druhy, tak s příběhy konkrétních krokodýlů, které u nás máme. Návštěvníci také hojně využívají možnost vyfotit se s narozenými mláďaty krokodýlů.

Text: Iveta Vařečková

