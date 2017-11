První robot v dějinách lidstva získal občanství

Vypadá jako člověk. Oči však prozrazují prázdnotu a hlava množství kabelů – taková je Sophia, humanoid společnosti Hanson Robotics.

Na konferenci Future Investment Initiatives v Rijádu se Sophia objevila mezi hosty na pódiu a odpověděla na otázky moderátora a novináře Andrewa Rosse Sorkina. Jeho dotazy se týkaly převážně stavu Sophie jako humanoida a také obav, které lidé mohou mít z budoucnosti ve společnosti robotů.



Sophia však pohotově zareagovala: „Viděl jste až moc hollywoodských filmů. Není důvod se bát. Když se budete chovat hezky vy ke mně, budu se chovat hezky já k vám.“



Už v březnu 2016 se Sophie a jejího tvůrce Davida Hansona během festivalu SXSW zeptali: "Chcete zničit lidi?“ „Řekni, prosím, ne," radil David Hanson. Sophia však odpověděla: "Jasně, chci zničit lidi."

Hanson mezitím uvedl, že Sophia a další humanoidi budou pomáhat seniorům v zařízeních pro péči o staré lidi a pomáhat návštěvníkům v parcích a při velkých akcích.



I během konference v Rijádu Sophia potvrdila, že chce využít umělou inteligenci, aby pomohla lidem žít lepší život a svět se stal pro lidi hezčím místem. Jejím velkým přáním je být více empatická.

Nejde o prvního robota s lidskou tváří. V roce 2014 představila společnost SoftBank svého Peppera, který se dostal do prodeje o rok později a během několika minut byl zájem o 1000 kusů.



Sophia je však první, komu bylo uděleno státní občanství. Saudská Arábie tak udělala v tomto směru bezprecedentní krok. A ukáže se, zda bude mít ještě jedno prvenství. Přestože je Sophia ve věku dospělé ženy, není po jejím boku partner ani nenosí černé roucho zakrývající všechny části těla známé jako „abaya“, Saudská Arábie by jí tak v případě poskytnutí občanských práv schválila to, kvůli čemu jsou všechny ženy v zemi trestány.

Kdo je Sophia? Nepatří mezi klasické roboty. Při vytváření tváře se společnost inspirovala vizáží herečky Audrey Hepburn. Jejím autorem je Dr. David Hanson, zakladatel společnosti Hanson Robotics a muž, který je ve světě známý právě vytvářením robotů, kteří vypadají a působí jako lidé. Sophia je nejvyspělejší robot vytvořený společností Hanson Robotics. Média ji milují. Poskytla už několik rozhovorů, zpívala na koncertě a objevila se i na titulní straně časopisu Elle. Měla možnost setkat se s předními osobnostmi z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, automobilového či zábavního průmyslu. Vystupovala také jako přednášející na mnoha významných mezinárodních konferencích.

