Setkání drsných

Když jsem se jako zástupce redakce National Geographic loni zúčastnil tohoto setkání poprvé, nebylo to náhodou. Jak asi naši čtenáři dobře vědí, expediční Land Rover Defender v barvách NG patří neodmyslitelně k našim akcím (naposledy před třemi týdny v zoo ve Dvoře Králové, kde jsme vozili výherce soutěže na safari), stejně jako už řadu let slouží coby nepostradatelný dopravní prostředek, když míříme za reportážemi na špatně dostupná místa.

Soutěžit ve zručnosti jízdy v terénu, vyzkoušet si střelecké dovednosti a štěstí, absolvovat spanilou jízdu robustních vozů malebnou krajinou západních Čech či se jen sdílet s podobně naladěnými a smýšlejícími lidmi – to vše neodmyslitelně patří ke každoročnímu setkání v Přešticích. Jak říká hlavní organizátor akce, David Roháč (a samozřejmě majitel expedičního Defendera), v duchu známé zásady, důležité je hlavně se zúčastnit, nikoli vyhrát. A příznivci značky na to slyší, protože rok od roku počet přihlášených narůstá a pohled na desítky off-roadů, jak například brodí řeku, je skutečně impozantní.

Máte-li chuť zažít kus dobrodružství a setkat se s příjemnými lidmi podobné krevní skupiny, uvidíme se během nadcházejícího víkendu v Přešticích u Plzně!



Více informací najdete na: http://new.landrovercup.eu/



Mohlo by vás zajímat: