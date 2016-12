Sněží už i na Sahaře

Amatérský fotograf Karim Bouchateta popisuje, že lidé byli nadšení a nevěřili svým očím: „Vypadalo to úžasně, jak se sníh usadil na písek. Sníh sice vydržel jen jeden den, ale bylo to kouzelné." Poslední vločky tady spadly v únoru 1979, kdy město překvapila sněhová přeháňka.

Město Ajn Sefra v západním Alžírsku je známé jako „Gateway to the Desert" (brána do pouště). Leží 45 kilometrů na východ od hranice s Marokem a je obklopeno pohořím Atlas. Sahara je největší poušť světa, která zaujímá téměř stejně velkou plochu jako USA. Jde o jedno z nejsušších a také nejžhavějších míst na Zemi. Teploty zde dosahují i více než 50 °C. Průměrná lednová teplota se však pohybuje pouze mezi 10 až 15 °C.

