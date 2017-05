Student vynalezl podprsenku, která pomůže včas odhalit rakovinu

„Když mi bylo třináct, mámě se nějakou dobu po vyléčení znovu vrátila rakovina. Ani ne za šest měsíců se nádor zvětšil ze zrnka rýže ve velikost golfového míčku a už bylo příliš pozdě na záchranu," vzpomíná Julian Rios Cantu, který si uvědomil, že včasné odhalení rapidně zvyšuje šance na celkové uzdravení a plnohodnotný život. Spolu se třemi kamarády se proto pustil do boje a začal svůj nápad proměňovat v realitu.

Výsledkem je speciální podprsenka EVA, která využívá 200 senzorů k mapování povrchu ňader, analýzy jejich struktury, barvy a teploty. „Zjistilo se, že při nádoru začne v postižené oblasti protékat více krve a zvyšuje se teplota," vysvětluje svůj záměr Julian Rios Cantu. Díky propojení s aplikací v chytrém telefonu bude mít uživatelka o všech hodnotách přehled a případné změny může včas konzultovat s lékařem.

Podprsenku, kterou stačí nosit hodinu týdně, ocení (a hlavně uklidní) především ženy, které mají k rakovině prsu dědičné predispozice. Julian, který se ve svých osmnácti letech stal generálním ředitelem firmy Higia Technologies, nyní vyhrál za prototyp podprsenky mezinárodní cenu v soutěži Global Student Entrepreneur Awards. Odhaduje se proto, že EVA by se mohla zhruba do dvou let objevit na trhu.

