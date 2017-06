Studie odhalují, jak moc nám telefony ničí soukromý život

V časopisu Psychology of Popular Media Culture byly zveřejněny výsledky studie, do které se zapojilo 143 žen. 70 % z nich přiznalo, že jim chytré telefony negativně ovlivňují vztah s partnerem. Přiznaly se, že jim vadí, když se muž během rozhovoru s nimi dívá do telefonu, čte si textové zprávy nebo brouzdá po sociálních sítích. Cítí se ignorovány a vnitřně je situace štve.

Ze studie zároveň vyšlo najevo, že čím více elektronických zařízení mají lidé k dispozici, tím větší frustraci zažívají v partnerství. A začíná nám už docházet, že je zle. Profesorka z MIT a autorka knihy Reclaiming Conversation: The Power of Talk in Digital Age Sherry Turkle říká: „Uvědomujeme, že jestli chceme zachránit své vztahy, budou muset omezit používání telefonů."

A nejde jen o kvalitu partnerských vztahů. Další studie provedená online společností AVG zjistila, že 54 % dětí si myslí, že jejich rodiče příliš často kontrolují svůj telefon a 32 % dětí nechápe, že je dokáže jejich telefon tak jednoduše rozčílit.

Delší dobu se už mluví o závislosti na mobilním telefonu, kterou odborníci nazvali nomofobie. Jedním z příznaků je, že uživatel telefon neustále kontrolujeme, zda mu náhodou nepřišla nová zpráva anebo je nervózní, když se najednou ocitne někde, kde nemá mobil u sebe.

Ale telefon nemusí být ani zapnutý, aby na nás měl rušivý dopad. Studie provedená vědci na univerzitě v Essexu zjistila, že dva lidé, kteří se neznali, navázali mnohem důvěrnější rozhovor, když mobil neměli u sebe, než páry, u nichž ležel na stole jejich vypnutý telefon.

„Zdá se, že se jedná o psychologickou vazbu na mobilní zařízení, které skutečně nahrává k problémům v mezilidských vztazích," uvedl Matthew Lapierre, profesor komunikace na univerzitě v Arizoně, který toto téma studoval.

Chcete-li se závislosti zbavit, odborníci doporučují začít pomalu. Například se s partnerem domluvit a vytvořit si doma zóny, kam bude mít chytrý telefon tzv. vstup zakázán. Přirozeně se tak vytvoří prostor pro společně strávený čas s neomezenou pozornost během společného rozhovoru.

