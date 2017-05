Vědci odhalují tajemství Krvavých vodopádů na Antarktidě

O Krvavé vodopády se zajímají vědci už desítky let. Na počátku 20. století je objevil geolog Thomas Griffith Taylor. Tehdy se domníval, že důvodem červené barvy jsou řasy. V roce 2003 však vědci zjistili, že zbarvení má na svědomí voda s vysokým obsahem železa, která se při oxidaci zbarví doruda. Předpokládali, že voda přitéká z jezera, jehož existenci odhadovali na 5 milionů let.



Výsledky nejnovější studie ve spolupráci univerzit na Aljašce a v Coloradu teď přidaly poslední kousek skládačky k vyřešení celé záhady. Pomocí zachycování radiových ozvěn sledovali, odkud voda přitéká. A ukázalo se, že pod ledovcem Taylor není pouze jezero, ale celý samostatný vodní systém, který je tam pravděpodobně už miliony let.



Mění se tím dosavadní přesvědčení, že pod mrazivě chladným ledovcem nemůže existovat tekoucí voda. Protože je voda slaná, má nižší teplotu tuhnutí, což umožňuje její kontinuální tok. „Taylor je v současnosti nejchladnějším známým ledovcem, který má trvale tekoucí vodu," uvedla spoluautorka výzkumu doktorka Christina Carr z univerzity na Aljašce.

