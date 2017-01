Vznikne mezi Mexikem a USA konečně bezpečná hranice?

Novou zeď, která respektuje přírodu, představila ve svém návrhu architektonická společnost DOMO. Plánuje ji zabudovat po celé délce, takže se změny týkají 3145kilometrového úseku, kde se země setkávají. Architekti vytvořili vizualizaci, která ukazuje řadu možností, jak za pomoci přírody nahradit nevzhledný, a hlavně nebezpečný plot. S jedním návrhem na úpravu již v minulosti přišla mexická společnost Estudio 3.14. Ta se inspirovala dílem Luise Barragána, jednoho z nejvýznamnějších mexických architektů 20. století a ve své vizualizaci představila obří růžové zdi. Společnost DOMO jde zcela opačným směrem a klade důraz na minimální vizuální dopad. „Tím, že odstraníme myšlenku zdi či plotu, myslím, že by se nám mohlo podařit zjemnit nepřátelství mezi zeměmi," je přesvědčen šéfarchitekt Francisco Lladó. Vizualizace ukazuje mnoho nápadů, které jsou určeny pro různé typy terénu a klimatu. Zelenající se plochy vinic by mohly být odděleny od svahů pomocí hlubokých příkopů. Další možností je využít tzv. ha ha zeď, což je zeď zapuštěná do země, která odradí od případného kopání tunelu. Na pobřeží by podle architektů mohl vzniknout veřejný park, který by v rámci zemních útvarů citlivě rozdělil obě země. Architekti věří, že by při úpravách využili i velké množství přepravních kontejnerů určených pro recyklaci, které by umístili do různých konfigurací a propojili je do krásných přírodních scenérií. „Naším cílem je vytvořit z nových hranic mezník v architektuře, který je vysoce citlivý a vnímavý vůči přírodě, a zároveň respektuje rovnováhu designu i ekonomické udržitelnosti," věří Lladó.

