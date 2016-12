Žirafám hrozí vyhynutí!

Za posledních třicet let se snížil počet o necelých 40 %. Zatímco v roce 1985 bylo žiraf kolem 152 000, teď jich zbývá 98 000. To je důvod, proč se dostaly na seznam ohrožených druhů.



Varování je o to alarmující, že v celkovém počtu jsou zahrnuty všechny čtyři druhy – žirafa severní, síťovaná, jižní i masajská. Žirafy severní a síťovaná mají už méně než 10 000 svých zástupců.



Za snižujícím se číslem není zájem pytláků, ale prostředí, ve kterém žirafy žijí. "Lidé zabírají další a další místo pro zemědělství, a žirafy proto umírají hlady. Zemědělci je také často zabíjejí, když jim vlezou do pole," vysvětlil ochránce zvířat Alex Motuko.



Odborníci se shodují v názoru, že je potřeba začít vědomě dělat vše proto, aby se pokles zastavil. Inspirací by mohla být republika Niger. Když se v roce 1980 zjistilo, že v celé západní Africe žije posledních 49 žiraf, nigerská vláda inicializovala vznik sdružení, které podporovalo šíření informace o nebezpečí vyhynutí. Od té doby se číslo zvedlo na 450. Lidé našli způsob, jak se žirafami žít, ne je zabíjet.

