Znečištění ovzduší zvyšuje hladinu stresového hormonu, tvrdí vědci

Dr. Haidong Kan z univerzity Fudan v Šanghaji se spolu svými kolegy zaměřil na vliv polétavého prachu z průmyslových zdrojů na naše zdraví. Přestože v Severní Americe došlo v posledních letech došlo k poklesu polétavého prachu, u zbytku světa naopak křivka vzrůstá. „Náš výzkum dokazuje, že pevné částice ovlivňují lidské tělo víc, než jsem si do této doby mysleli,“ upozorňuje Dr. Kan.

Polétavý prach jsou drobné částice (méně než 2,5 mm v průměru) pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, jejichž zdrojem může být lesní požár či větrná bouře, ale také spalování uhlí, ropy, dřeva nebo těžba uhlí nebo kamene. Přestože jsou okem neviditelné, při překročení limitu mají dopad na naše zdraví.

Dr. Kan se v první fázi rozhodl umístit na dvě studentské koleje po dobu devíti dnů čističky vzduchu – jedna z čističek měla funkční filtr a druhá nefunkční. Poté jim čističky na dvanáct hodin odnesl a s týmem se připravili na druhé kolo. Na dalších devět dnů totiž dali vědci studentům s dosud funkčním filtrem čističku s nefunkčním a původní skupina s nefiltrovaným vzduchem měla čističku s funkčním filtrem.

Výsledky jako jasné varování

Na konci každého devítidenního období vědci zkoumali hladinu spektra malých molekul v krvi a moči studentů jako indikátor výskytu polétavého prachu.



Ukázalo se, že hladiny stresových hormonů - kortizolu a kortizonu, epinefrinu a norepinefrinu - vzrostly s nefiltrovaným vzduchem, stejně jako hladiny krevního cukru, aminokyselin, mastných kyselin a lipidů. Vyšší výskyt polétavého prachu byl také spojen s vyšším krevním tlakem, horší reakcí na inzulín a markery molekulárního stresu na tělesných tkáních - které mohou časem zvyšovat riziko onemocnění srdce, cukrovky a dalších problémů.



Naopak filtrovaný vzduch počet vdechnutého polétavého prachu snížil na polovinu - z 53 mikrogramů na metr krychlový na 24,3 mikrogramů. Přesto to však bylo ještě nad úrovní směrnice o kvalitě ovzduší ve výši 10 mikrogramů na metr krychlový.



Dr. Robert D. Brook z Michiganské univerzity v Ann Arboru jasně řekl, že reakce na stres vyvolané těmito malými částicemi znečištění "jsou větší a rozmanitější než dříve."



„V návaznosti na výsledky je nyní potřeba získat důkazy o klinických zkouškách, že čističky vzduchu a respirátory skutečně můžou snížit počet závažných srdečních příhod a úmrtí u vysoce rizikových pacientů žijících v silně znečištěných zemích," podotkl Dr. Brook. Takové doporučení se týká milionů lidí, protože na světě je mnoho oblastí, kde se nepředpokládá možnost, že by se špatná kvalita ovzduší významně zlepšila během následujících desetiletí.



Přichází čas přiznat si, že znečištění ovzduší je globální hrozbou pro zdraví nás všech. "Všichni jsme ohroženi rizikem znečištění ovzduší, a zároveň jsou za to všichni částečně zodpovědní. Jedinou šancí je jít dopředu – za čistšími ´zelenými´ zdroji energie a dopravy – pro naše vlastní dobro a prospěch ostatním na této planetě," upozornil Dr. Robert D. Brook.

Mohlo by vás zajímat: