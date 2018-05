7 vrcholů 7 kontinentů: Miroslav Caban na Elbrusu. Velká nebezpečná sjezdovka

Miroslav Caban je muž mnoha dovedností. Kromě toho, že umí jako jeden z nejlepších horolezců světa šplhat do výšek, dokáže vzít do ruky i fotoaparát a přinášet z míst, která zdolal, nádherná obrazová svědectví. Specializuje se také na panoramatické snímky. Nejen díky nim má každý z nás pocit, jako by tam byl spolu s ním…

Projekt „7 SUMMITS“ vypadá jeho očima jako kouzelný výlet. Ve skutečnosti to dokázalo jen několik desítek mužů a žen. Třetí unikátní svědectví je ze zdolání Elbrusu (5642 m), z geologického hlediska nejvyšší hory Evropy.

TEXT A FOTO: Miroslav Caban

DATUM ZDOLÁNÍ: 21.7.2004

Elbrus, z geologického hlediska nejvyšší hora Evropy, měří 5642 m. Vlevo hlavní, západní vrchol, působí na člověka velice jednoduše. Záludnost této vyhaslé sopky jsem si ale odzkoušel na vlastní kůži v červnu 2004.

Kdo nemá chuť vystupovat po svých, má možnost vyvézt se lanovkou do půli kopce. Výstup pěšky má ale své kouzlo s inverzí, která tady není ojedinělá.

Elbrus je jedna velká sjezdovka. Od konečné lanovky – STARY KRUGOZOR a dále ST.MIR jsme vystoupili až na PRIUT 11 do výšky 4 100m. Atrakcí je, že jak šlapete nahoru, projede kolem vás lyžařská rolba s "horolezcami", které tato mašina vyveze až na PRIUT 11.

Bohové se rozhodli, že se budou trochu zlobit a rozpoutali pod Elbrusem pořádnou oblační melu. Pohled je z Priut 11.

Ráno -15°C a vrchol na dohled. Den volna padl aklimatizačně celkem vhod.

Vrcholový den 6.00 hodin a panorama, na které se nezapomíná. Pohled od PASTUCHOVÝCH SKAL 4800m dolů do údolí. Vzadu se dvěma vrcholy velice známá UŽBA.

Sám voják v poli se blíží k východnímu vrcholu Elbrusu.

Úžasný pocit na vrcholu třetí hory z Projektu 7 summits. Děkuji horám a všem, kdo mi v tom pomohli.

Návrat do oblaků a záludnost Elbrusu se projevila. Vstupem do mračen jsme se dostali do totálního difuzního světla, kde naše smysly ztrácí pojem o směrech a orientaci. Potkali jsme skupinu Němců, kterým se ztratil kamarád, a my jsme dvě hodiny hledali stany. Takže tak milí cestovatelé. I sjezdovka se někdy změní na dravce. Rok před námi tady zůstalo 5 mladých lidí z ČR.

Malé upřesnění: Projekt 7 summits je zdánlivě jednoduchý projekt, ale není tomu tak. Naše planeta se totiž nemůže domluvit, co je nejvyšší vrchol Evropy a co je nejvyšší vrchol Austrálie. Dvě hlediska, geologické a geografické matou lidi, který že je ten nejvyšší vrchol. Podle geografů je nejvyšší vrchol Evropy Mont Blanc, ale podle geologů Elbrus. Podle geografů je nejvyšší vrch Austrálie Mount Kosciuszko, ale podle geologů Carsztenzova pyramida v Indonésii. Prý je rozdíl mezi hranicemi kontinentů v atlasech a podle skutečného vrásnění zemské kůry. No a tak jako horolezci musíme místo „Seven summits“ lézt „Nine summits“, abychom uspokojili všechny obyvatele planety. V mém případě to bylo stejné a dokončil jsem projekt jako „Nine summits“ :-) .

PŘEDCHOZÍ DÍLY: