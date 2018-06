Obsah časopisu - prosinec 2012

Objednejte si toto číslo časopisu za 99 Kč

Exkluzivní měsíčník National Geographic přináší strhující pohled do přírodních, technických, kulturních a etnických tajů tohoto světa. Jeho reportáže jsou doprovázeny fotografiemi výjimečné kvality. Prosincové číslo přináší reportáž o největších stromech na světě, sekvojovcích obrovských. Jak vypadá strom starý 3 200 let? V reportáži „Svět pod mořem“ se dočtete, že před tisíci lety zaplavily Doggerland v Severním moři stoupající vody. Co v místech dnes nacházejí archeologové? Tunely pod Gazou jsou smrtící pastí, cestou záchrany i symbolem snů pro 1,6 milionu obležených obyvatel v pásmu Gazy. V článku „Dobrý plyn, špatný plyn“ zjistíte, že není vůbec jisté, zda je zemní plyn hudbou budoucnosti, nebo klimatickou časovanou bombou. A v posledním příspěvku se dostanete mezi šamany v Mongolsku, Střední Asii a Sibiři.

