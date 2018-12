Den 1. – Let a čekání v Istanbulu

Populárně naučná expedice National Geographic pořádaná spolu s CK Adventura míří do Tanzanie. Cílem expedice je nejen navštívit nádherná a fotogenická místa národních parků Afriky, ale také zdokonalit se v umění fotografovat.

Více informací o expedici najdete v článku Fotoexpedice Afrika – před startem.

Můžete jet také s námi – alespoň virtuálně prostřednictvím on-line reportáže. Reportážní deník posílá přes sms či emailem Soňa Karbusická. Držte nám palce, aby se nám dařilo navazovat spojení.

1. den – 3. března – přelet Praha – Istanbul – Nairobi

„Přípravy vrcholí, kufr se plní po okraj. Fotobatoh s výbavou vážící 10,5 kg je připraven. Léků jak pro armádní jednotku. Doklady a mezinárodní očkovací průkaz získán na základě mnoha nepříjemných vpichů pod kůži jsou v příručním zavazadle. Frťan moravské slivovice z důvodů prevence chřipky příjemně hřeje. Až na pár malých zádrhelů, které jsme během dne vyřešili, se nic zvláštního neděje. Cestovní horečka je v plném proudu. Již se těším na všechny ostatní účastníky expedice a na dlouhou cestu za dobrodružstvím… “

“Zdravíme všechny z Istanbulu. Sedíme na letišti v restauraci a probíráme své cestovatelské zkušenosti. Mají tu dobré pivo. Čekáme na let do Nairobi. Proběhlo i vyplňování lejster, která jsou nutná pro získání víza ke vstupu do Tanzanie. Vládne všeobecná pohoda.“

