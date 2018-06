Cestování po vlastní ose je v kurzu. Chce to mít ale plán

Znalost místních poměrů

Znalost místních poměrů a respektování kultury v dané zemi je pro cestovatele, kteří se záměrně vyhýbají turistickým resortům a ochranným křídlům cestovních agentur, stěžejní. Na cestách se setkáte s množstvím situací, které se v České republice zdají banální, v zahraničí se však i při nákupu pečiva můžete zapotit. A to nejen díky jazykové bariéře, ale dalším perličkám, které cizí kultury skrývají. Před samotnou cestou tedy pročtěte průvodce konkrétních zemí, případně navštivte internetová fóra, kde výletníci sdílí své zážitky a zkušenosti. Základem je také nastudování několika důležitých frází, které využijete při každodenním styku s domorodci. Oprašte tedy pozdravy, číslovky a další slova, která se mohou hodit.

Kvalitní pojištění

Zejména v Evropské unii na tenhle detail mnozí zapomínají či ještě hůře, rovnou jej ignorují a spoléhají na výhody, které z členství v EU vyplývají. Ani Evropský průkaz zdravotního pojištění však v mnoha situacích není dostačující.

Cestovní pojištění lze navíc sjednat za hubičku, záleží na délce pobytu v cizí zemi a na konkrétní destinaci. Některé pojišťovny jej navíc svým klientům nabízí zdarma či alespoň poskytují nemalé slevy. Zmínit můžeme například cestovní pojištění pro studenty zdarma od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky. Pokud na cesty plánujete jet vlastním vozem, vyplatí se, abyste měli krytou alespoň případnou opravu v zahraničí či odtah.

Je dobré mít s sebou i malou „KáPéZetku“ – lékárničku s obvazem, náplastí, nůžtičkami, škrtidlem a dezinfekcí – nejlépe tou, která nepálí.

Finanční rezerva

Nízkorozpočtová dovolená je sice v módě a díky nízkým provozním nákladům ji má zejména mladší generace v oblibě, finanční rezervu se ale nevyplácí podceňovat. Každé větší či menší město navštěvované turisty je ráj pro lapky a kapsáře, kteří se nerozmýšlí dvakrát, když se naskytne příležitost. Odcizená peněženka a další osobní věci je pouze jeden ze scénářů, kdy se nějaké peníze stranou můžou hodit. S tím souvisí i fakt, že je vhodné nosit odděleně peníze a doklady. U sebe vždy také mějte jen takový finanční obnos, který pokryje vaši aktuální potřebu, a zbytek uchovávejte na bezpečném místě.

Chce to mít plán

Při cestování na vlastní pěst se sice nepředpokládá, že budete mít podrobný hodinový itinerář, nějaký plán by to ale chtělo. A to už jen z toho důvodu, že když někam dojedete, měli byste vědět, co se v dané destinaci vyplatí vidět. Taktéž budete mít alespoň přehled o tom, kolik kilometrů urazíte a jak velký obnos budete cca potřebovat. Před dovolenou tedy zvažte, kam vlastně chcete dojet a dle toho zvolte, který den je poslední časovou hranicí, kdy celou posádku začnete bezpečně otáčet zpět k domovu. Vede-li vaše trasa skrze několik zemí, informujte se také dopředu o systému zpoplatnění dálnic, měně a vízových povinnostech všech států, kterými budete projíždět.