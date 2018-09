FOTOEXPO 2018: Opravdový svátek fotografie, na kterém nemůžete chybět!

KOMERČNÍ SPOLUPRÁCE: Léto pomalu končí, přichází podzim a s ním i nepřehlédnutelná událost v oblasti fotografie, fotografické techniky a všeho, co se kolem focení točí – FOTOEXPO 2018. Již 6. ročník veletrhu a festivalu současné fotografie odstartuje v sobotu 20. října 2018 v Národním domě na Vinohradech. A bude se na co dívat a co zkoušet!

Šestý ročník FOTOEXPO představí více jak padesáti předních značek fotografické techniky a příslušenství. PR