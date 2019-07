Jaký je rozdíl mezi klasickými slunečními brýlemi a polarizačními?

Proč je důležité chránit si oči?

0či byste si měli hlavně chránit před škodlivým UV zářením. Nejlepší technologií je polarizace, která je zcela stoprocentní. Dopřejete tak svým očím nejen pohodlí, ale také příjemné vidění. Mějte na paměti, že oči máte celý život pouze jedny, čemuž by měla odpovídat i péče o ně. Vyhněte se pohledům do přímého slunce, které by mohlo celou situaci ještě daleko zhoršit.

Vyzkoušejte brýle od světových značek

Luxusní sluneční brýle jsou dnes vyráběny hned několika renomovanými společnostmi. Mezi ty nejoblíbenější patří firma Dolce & Gabbana. Od této značky si můžete zakoupit hned několik druhů slunečních brýlí, které se okamžitě stanou váženým módním doplňkem. Značka byla založena v roce 1980, od té doby pomáhá malým hvězdičkám stát se velkými hvězdami. Všechny kolekce jsou naprosto okouzlující, pestrobarevné a samozřejmě i luxusní. Nejvíce inspirace čerpá ze sicilské kultury. Můžete si tedy pořídit sluneční brýle z toho nejlepšího materiálu pro vás i vaší drahou polovičku.

Svěřte se do rukou odborníků

Jestliže však chcete vaše oči zároveň i chránit, měli byste si pořídit luxusní pánské sluneční brýle Polaroid. Příběh této značky začal již v roce 1929, kdy její zakladatel patentoval úplně první polarizační filtr na světě. Dnes je tato firma světovou jedničkou ve výrobě polarizačních slunečních brýlí. Kolekce oční optiky kombinuje módu s unikátní technologií v mimořádně atraktivním poměru cena x výkon. Všechny brýle jsou vyráběny pouze z odlehčených plastů, což je zárukou prvotřídní spolehlivosti a odolnosti. Navíc disponují i speciální polarizační čočkou.

Proč používat polarizační skla?

Pokud nechcete dělat kompromisy, pořiďte si značkové sluneční brýle s polarizační technologií. Spojíte tak příjemné s užitečným. Budete vypadat naprosto špičkově, a ještě budete své oči chránit před škodlivým UV zářením. Polarizační brýle navíc filtrují nebezpečné odlesky a bílé odražené světlo. Jsou tedy velmi bezpečné a vhodné zejména pro řidiče nebo cyklisty. Skvěle se však hodí také jako módní doplněk pro každodenní nošení do práce nebo procházky po městě. Nejlepší brýle v tomto oboru vyrábí firma Polaroid. Je světovou jedničkou, a navíc jednou z nejdůvěryhodnějších značek v tomto odvětví.

Svůj zrak si chraňte, oči máte opravdu jenom jedny. Dnes navíc můžete vypadat stylově a zároveň se zdravotně chránit. Zakupte si proto sluneční brýle s polarizační čočkou.