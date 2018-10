Procestujte svět na FOTOEXPO 2018!

Nenechte si ujít příležitost vydat se na cesty s odvážnými fotografy cestovateli, kteří vás vezmou s sebou do krajin blízkých i vzdálených. Zažijte dobrodružství pomocí příběhů zachycených na jejich fotografiích. Čekají na vás poutavá vyprávění z originálních destinací.

Jedinečný pohled na údolí Grand Canyonu v USA z řeky Colorado vám nabídne Tomáš Mähring. O výjimečnosti Afriky, která se vám dostane pod kůži, vám bude s vášní vyprávět Martin Šíl. Do Maroka, pozoruhodné země plné barev, vůní i zvuků prosycených všudypřítomnou tradiční kulturou a zvyky, vás s sebou vezme David Hainall. S Tomášem Havlem procestujete Norsko, kde si na své přijdou fotografové, cestovatelé a milovníci přírody. Dozvíte se vše, co budete potřebovat vědět o cestě za polární kruh. O tom, jak cestování v Indii změnilo život, se s vámi podělí Karel Štěpánek na přednášce s názvem Himálajský úsměv. Společně s Pavlem Svobodou se vydáte na dobrodružné půlroční putování napříč Asií z Moskvy do Bangkoku.

Argentina je zemí od České republiky vzdálenou, přesto tu dnes žije kolem 100 000 Argentinců, kterým koluje v žilách krev českých předků. Nechte si vyprávět Vojtěchem Vlkem o této zemi a jejích obyvatelích. Do Latinské Ameriky, vás s sebou na pouť vezme i Tereza Menclová. Projděte s ní s baťůžkem na zádech oblast kolem Cusca v Peru a všudypřítomných horských vrcholů. Těšte se také na fotoexpedici na Hebridy, kde vás uchvátí drsně krásná příroda a na Cejlon, plný barev, který si zachoval svůj osobitý ráz z dob britské a holandské kolonizace. Na tato úchvatná místa budete mít možnost odcestovat s fotografem Martinem Kamínem. Na moderované diskuzi se od zkušených cestovatelů fotografů také dozvíte, jak na focení na cestách.

O tom, jak to udělat, aby vás mohl váš travel blog uživit, bude hovořit úspěšná bloggerka a cestovatelka Veronika Šubrtová alias Weef. A o tom, jak se stát inspirativním a úspěšným instagramistou přes focení telefonem na cestách povypráví Hynek Hampl.

A co dalšího zajímavého Vás čeká? Vedle představení více jak padesáti předních značek fotografické techniky a příslušenství se můžete těšit na možnost volného fotografování exotic a glamour modelek, finále MISS FOTO, slavnostní vyhlášení výsledků fotografické soutěže FOTOTALENT 2018 a nepřeberné množství workshopů a seminářů za účasti významných českých a slovenských fotografů.

Podrobné programové schéma a informace k jednotlivým akcím naleznete na webových stránkách www.fotoexpo.cz.