10 MĚST, v nichž žijí NEJKRÁSNĚJŠÍ DÍVKY NA SVĚTĚ. PRAHA je mezi nimi!

Takže pánové, pokud prahnete po opravdu pěkné dívce, pak se vypravte do jednoho z těchto deseti měst, které jsme pro vás vybrali do galerie. Uvidíte, že v nich téměř na každém kroku narazíte na bohyni. Jen si někde musíte dát pozor i na peněženku, protože se může jednat i o trochu nebezpečná místa.

Tel Aviv

Ve druhém největším izraelském městě se koncentruje snad největší množství snědých krásek se zelenýma očima. Ženy tam navíc mají povinnou vojenskou docházku, takže pokud se vám líbí vojandy, tak si hnedle zarezervujte letenku. Jen dejte pozor, aby vám tyto krásky nenakopaly zadek.

Praha

Naše hlavní město je nejenom centrem turismu a výborného piva, ale stahují se do něj i velmi krásné dívky. A protože je matička Praha proslulá i historickými památkami, tak stojí za to ji navštívit. Vždyť, kdo by navíc odolal místním krásným andělům s nohama až do nebe.

Miláno

Tato Mekka módy musí být plná nádherných žen. Vždyť se tady koncentrují největší módní domy a přehlídky pořádají snad každý týden. Narazíte tu nejenom na mladé nadějné dlouhonohé modelky, i zcela obyčejné ženy mají své středomořské kouzlo a styl.

Caracas

Hlavní město Venezuely je proslulé svými kráskami. Na každém rohu tam narazíte na pěkné dívky. Inu, krása je pro ně často to jediné, co jim může pomoci z nuzných poměrů. Bohužel má toto město špatnou pověst a nedávno se dostalo na seznam nejnebezpečnějších měst světa.

Montréal

Druhé největší město Kanady a druhé největší frankofonní město na světě se na náš seznam dostává právem. Vždyť, co je více sexy, než krásná dívka, která vás svádí francouzsky. Protože je zde velké množství módních akcí, tak na ulicích často narazíte na budoucí modelky.

New York

Asi vás to nepřekvapí, ale na našem žebříčku je i americký New York. V nejlidnatějším městě USA, které je proslulé mrakodrapy i módou, určitě narazíte na přenádherné dívky. Ony, nebo jejich rodiče, tedy asi nebudou rodilými Američany, ale proč to pitvat. Krásných dívek najdete ve ,,Velkém jablku" mraky.

Rio de Janero

Rio je proslulé díky svým karnevalům a malebným plážím, ale rovněž i díky nádherným opáleným kráskám. Brazilky zaručeně patří mezi nejkrásnější ženy světa a v Riu se jich na jeho plážích schází spousta. Jen dejte pozor na chudinské čtvrti, tam se cizincům vstup nedoporučuje.

Honkong

Tady se zasníte, pokud máte rádi krásky s orientálním vzhledem. Moderní významné ekonomické centrum Číny okouzluje nejen moderními stavbami, ale i svými nádhernými ženami. Ty jsou většinou velmi kultivované, sečtělé a pro západní muže udělají první poslední.

Kyjev

Hlavní město Ukrajiny zřejmě slyne geny krásy u místních žen, protože i zde najdete na každém rohu nádherné dívky. Rády nosí drahé oblečení a hodně make-upu, ale mají svůj styl, a i když jdou vyhodit odpadky, tak jim to sluší jako by zrovna mířily na přehlídkové molo.

Stockholm

Ačkoliv je ve Skandinávii opravdu zima, tak místní ženy jsou zde vřelé a rovněž i velmi krásné. Kdo by nechtěl štíhlou, vysokou dívku s blonďatou hřívou a úchvatnýma modrýma očima ? A nejvíce jich najdete právě v hlavním a nejlidnatějším městě Švédska.

