10 mýtů o vesmíru aneb Žluté Slunce a nulová gravitace

1. Slunce je žluté

Každé dítě přece ví, že sluníčko je žluté! Objevuje se tak i ve všech knihách, v malbách i v příbězích pro dospělé. A přes všechny tyto „důkazy“, skutečná barva Slunce je bílá. Nejlépe je tak vidět mimo zemskou atmosféru.



2. Měsíc kolem Země "oběhne" za jeden den

Měsíc by musel být velmi zdatný sprinter, aby se mu tahle cesta podařila. Ve skutečnosti se přirozená družice Země pohybuje mnohem pomaleji. Potřebuje více než 27 dní, aby dokončila svou oběžnou dráhu, což vysvětluje, proč Měsíc vypadá každý den trochu jinak.



3. Velkou čínskou zeď lze zahlédnout z vesmíru

Ano, rozhodně jde o mimořádnou stavbu. Ale nezahlédnete ji, ani když přistanete na Měsíci, ani jinde v kosmickém prostoru. Ale je to spravedlivé, protože z vesmíru neuvidíte žádnou lidmi vybudovanou stavbu.

4. Merkur je nejžhavější planeta

Tvrzení by se dalo uvěřit, když vezmeme v úvahu, že jde o planetu nejblíže Slunci. Jenže klima planet ve skutečnosti více souvisí s atmosférou než se vzdáleností od Slunce. A v tom případě vítězí spíše Venuše, kde je atmosféra tvořena převážně oxidem uhličitým, což vede k tomu, že se tam teplota pohybuje mezi -173 °C a 427 °C.



5. Srážky ve vesmíru vytvářejí hluk

Díky filmům si automaticky spojujeme kolize kosmických těles nebo dokonce boje nepřátelských lodí ve vesmíru s děsivým a hlasitým zvukem. Jenže! Aby se zvuk mohl nést, potřebuje „cestovat“ vzduchem, tzn. bez vzduchu není hluk. A věřte, že ve vesmíru po vzduchu není ani památka.



6. Meteority hoří

Meteority jsou ve vesmíru ve zmrzlém stavu. Když vstoupí do zemské atmosféry, sice na okamžik vzplanou, ale rychle zhasnou a nemají tak možnost, aby se dostaly do hořícího stavu. Kdybyste se náhodou setkali s nedávno spadlým meteoritem, byl by pravděpodobně vlažný.

7. Astronauti ve vesmíru explodují

Je pravda, že bez správného vybavení není možné ve vesmíru přežít. Během několika minut byste se udusili nebo by vaše krev přestala téct. Což ale neznamená, že byste vybouchli. Vaše tělo by se sice zvětšilo kvůli účinkům expanze tkáně, ale lidská kůže by zůstala dostatečně silná a zabránila by tak jakékoli explozi.



8. Slunce je v neustálém ohni

Konec pohádkám, Slunce opravdu není obrovská koule věčně hořícího ohně. Jde spíše o koncentrace plynu, jehož přeměna produkuje paprsky gama, které vytvářejí světlo.



9. Vzdálená strana Měsíce je tmavá

Měsíc se otáčí kolem své osy a obíhá kolem Země. Kdykoliv během této cesty můžeme vidět pouze 59 % jeho povrchu, což však neznamená, že to, co nevidíme, je odvráceno od Slunce.



10. Vesmír bez gravitace

Jen proto, že se ocitnete ve stavu beztíže, neznamená to, že se vás netýkají účinky gravitace. Gravitace je stále přítomná. Právě ona vede k tomu, že mají planety své oběžné dráhy. Astronauti ve vesmíru vypadají jako by plavali, což je způsobeno tím, že neustále klesají.

Mohlo by vás zajímat: