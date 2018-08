10 nejbolestivějších bodnutí hmyzu. Vědec je otestoval na sobě. Co zvítězilo?

Co bolí víc – bodnutí vosy, nebo včely? A o kolik bolestivější je žihadlo od sršně? Na tyto otázky máme odpovědi díky entomologovi Justinu Schmidtovi z Arizonské univerzity. Desítky let studoval bolestivost bodnutí různých živočišných druhů; celkem se nechal popíchat a pobodat 150 druhy hmyzu. Většinou druhů vícekrát, aby si pocit správně zapamatoval. Z těchto údajů pak vznikl „Schmidtův index“, který na škále 1–4 hodnotí bolestivost bodnutí.

Stupeň 1 přitom znamená nejslabší bodnutí, které sotva projde lidskou kůží.

Stupeň 2 označuje průměrně silné bodnutí, jaké má naše medonosná včela.

A stupeň 4 byste nechtěli zažít – to jsou ta nejhorší a nebolestivější bodnutí v říši hmyzu, která i „otrkanému“ Schmidtovi přivodila křeče.

Jen upozorňujeme, a přiznává to i sám Schmidt, že tato stupnice je subjektivní – odráží jen zkušenost jednoho člověka. U jiných lidí může vyvolat bodnutí mnohem slabší, anebo naopak mnohem silnější bolest. Všimněte si, jak barvitý jazyk Schmidt používá při hodnocení bolesti – je to, jako byste četli popis vína.

1) Název: Ploskočelkovití. Blanokřídlý hmyz, který saje lidský pot.

Schmidtův index: 1

Popis bolesti: Lehká, prchavá, pomíjivá, téměř příjemná. Pocit jako jiskřička, nebo jak když vám vytrhnou z ruky chloupek.

2) Název: Červení mravenci. Někdy se jim také říká ohniví mravenci.

Schmidtův index: 1,2

Popis bolesti: Ostrá, náhlá, středně znepokojivá. Pocit, jako když dostanete slabší elektrickou ránu.

3) Název: Tzv. „akáciový mravenec“ Pseudomyrmex ferruginea.

Schmidtův index: 1,8

Popis bolesti: Vzácná, bodavá zvýšená bolest. Pocit, jako by vám někdo vám střelil do tváře svorku..

4) Název: Sršeň Dolichovespula maculata. Žije pouze v Americe.

Schmidtův index: 2

Popis bolesti: Bohatá, srdečná, mírně křupavá. Pocit se podobá přibouchnutí ruky do dveří.

5) Název: Vosa obecná

Schmidtův index: 2

Popis bolesti: Horká a kouřová, téměř neuctivá. Pocit, jako by vám W. C. Fields (americký komik proslulý neurvalým chováním) o jazyk uhasil doutník.

6) Název: Včela medonosná a sršeň

Schmidtův index: 0–2

Popis bolesti: Pocit, jako by vám na kůži hořela zápalka.

7) Název: Červený mravenec Pogonomyrmex barbatus; žije na jihu USA.

Schmidtův index: 3

Popis bolesti: Smělá a neutuchající. Pocit, jako kdyby vám někdo odstraňovali zarostlý nehet na noze.

8) Název: Vosík skvrnitý; pozor, žije občas i v Čechách!

Schmidtův index: 3

Popis bolesti: Sžíravá a žhavá. Výrazný hořký dozvuk. Pocit, jako kdybyste se říznuli o papír a na ranku se vám pak vylila kyselina chlorovodíková.

9) Název: Vosa hrabalka obecná. Žije po celém světě.

Schmidtův index: 4

Popis bolesti: Oslepující, děsivá, šokující a jako by elektrická. Pocit, jako by vám do vany někdo hodil zapnutý fén.

10) Název: Tropičtí mravenci Paraponera

Schmidtův index: 4+

Popis bolesti: Naprosto čistá, intenzivní, až zářivá bolest. Pocit se podobá chůzi přes rozžhavené uhlíky s třípalcovým hřebíkem zaraženým v patě…

Zde máte vítěze. Že na to nevypadá?:

