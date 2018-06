10 nejpodivnějších zvířat, která na naší planetě můžete potkat

Není to přitom jen vzhled, co vás na těchto zvláštních zvířatech překvapí. Některá přímo šokují neobvyklým životním stylem, lapáním kořisti či způsobem sebeobrany. Jedním takovým druhem je například mořské prasátko, které navzdory svému roztomilému jménu nijak roztomile nevypadá a ani se tak nechová. V případě napadení vyvrhne vlastní vnitřní orgány, jež útočníka oblepí, a někdy dokonce i usmrtí. Samotnému prasátku ztráta orgánů přitom nijak neublíží, protože zase brzy dorostou.

Podobně obdivuhodnou schopnost regenerace má také vodní dráček neboli axolotl mexický. Tomu v případě nehody znovu doroste nejen končetina, ale třeba i srdce. Pro svůj netypický vzhled byl axolotl spojován s aztéckým bohem Xolotlem, patronem dvojčat a lidí s fyzickým handicapem - odtud také pochází jeho jméno. Ve volné přírodě bohužel vodních dráčků v uplynulém století drasticky ubylo, a tak dnes patří k ohroženým druhům.

Název ďas mořský vám určitě zní povědomě. Možná i tušíte, že jeho ostré zuby vypadají opravdu děsivě. Věděli jste ale, že tento podivně vyhlížející živočich láká kořist na světélkující tykadlo? Je to vlastně taková podmořská bludička. Pojď, rybičko, za světýlkem, jen pojď…

A když vám někdo řekne, že jste líný jako vepř, nic si z toho nedělejte. Vepř je totiž docela dost aktivní jedinec, aspoň v porovnání se sliznatou rybou. Ta se nenamáhá ani plaváním, jen tak si hoví ve vodách oceánu a živí se tím, co jí připlave do tlamy. Člověk poučený biologií by tedy řekl, "Jsi líný jako sliznatá ryba!" Pak by to byla teprve urážka.

ŽIVÁ SKÁLA

Tento živočich je vlastně jen shluk orgánů a poprvé byl popsán už v roce 1782. Žije nahromaděný na březích Chile a Peru. Rodí se jako samec a v pubertě se stane hermafroditem. Pokud v okolí není nikdo jiný, dokáží oplodnit i sami sebe. Jejich vnitřky jsou v některých zemích delikatesa.

ŽRALOK LÍMCOVÝ

Druh žraloka, který se většinou vyskytuje 1200 m hluboko. Bývá nazýván žijící fosílií, dorůstá délky až 2 m a má temné tělo, které je podobné úhoři. Má velmi malou hřbetní ploutev a svou potravu chytá podobně jako had, tedy vymrští se a kořist je schopný pozřít v kuse.

VODNÍ DRÁČEK

Axolotl mexický je obojživelník, který se vyskytuje v mexických jezerech. Celý život tráví pod vodou a má úžasnou schopnost regenerace. Když se mu něco stane, je schopný obnovit si srdce, končetinu, ledviny. Dožívá se dvaceti let a dorůstá délky až 35 cm.

SLIZNATÁ RYBA

Anglicky blobfish, je druh ryby, která obývá vody u Austrálie a Tasmánie. Žije v hloubce 600 až 1200 m, kde je úplně jiný tlak, než kdekoli jinde a tělo ryby je rosolovitého povrchu, který je jen o něco málo hustší než voda. Neplýtvá energií na plavání a živí se tím, co jí moře přinese pod "nos".

RYPOŠ LYSÝ

Má hned několik přezdívek, písečné štěně, či pouštní krysokrtek jsou jen dvě z nich. Jejich tělo je skvěle uzpůsobeno pro život pod zemí a dokáží se extrémně rychle pohybovat dopředu i dozadu. Dospělý jedinec je velký zhuba 10 cm a může mít až 15 mláďat.

PIPA AMERICKÁ

Druh žáby, která žije v Amazonii. Tělo žáby je extrémně ploché a jejich rozmnožovací rituál je opravdu něco. Sameček a samička plavou okolo sebe, samička uvolňuje vajíčka, která sameček chytá a tlačí na samiččin hřbet a přitom je oplodňuje. Samička tak nosí své děti na zádech dokud se nevylíhnou.

PACU

Jihoamerická sladkovodní ryba, kterou lze najít v řekách. Jedná se o příbuznou piraní, ovšem pacu jsou převážně bíložravé, jak ukazují zuby, které jsou nápadně podobné lidským. Bylo zaznamenáno pár útoků na člověka, kdy si ryba spletla mužské přirození s ořechem a zakousla se. Vysloužila si tak přezdívku "řezačka koulí".

MOŘSKÝ ĎAS

Tento druh ryby má extra velkou hlavu a zuby, které směřují dovnitř, aby se jim lépe chytala potrava. Díky svému světýlku si naláká kořist na dosah tlamy a nemusí pro lov udělat nic moc speciálního. Většinu času jen leží na dně moře a čeká, která rybka se chytí na světlo.

MOŘSKÉ PRASÁTKO

Tento druh mořské okurky byl objeven teprve nedávno. Ačkoli žije v moři, nemá žábry a dýchá, dá se říct, vodními plícemi. Jeho způsob obrany je opravdu zajímavý, když ho chce něco napadnout, vrhne po něm své vnitřní orgány, které mu poté zase dorostou.

GEODUCK

Tento podivný druh živočicha žije v oblasti Pacifiku v Severní Americe a v okolí Aljašky. Je to největší známý měkkýš. Jeho ulita dosahuje jen nějakých 23 cm, ale tělo, které se do ulity nevejde, může měřit až 1,3 m a vážit téměř 4 kg. Chytají se hlavně kvůli masu, které je vyhlášenou lahůdkou.