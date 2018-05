10 profesí, ve kterých se dle výzkumů ženy dopouštějí nejčastěji nevěry

VIRUS HIV OPĚT MUTUJE. PRVNÍ VYLÉČENÝ ČLOVĚK MÁ V SOBĚ NOVÉ STOPY VIRU

Zkrátka to nefunguje. Pro ženy je sice pracoviště ideálním místem k seznámení, ale také je to místo, kde se se svým milencem musí potkávat i po ukončení či provalení vztahu. Ovšem to je ochotno riskovat až 65% žen, tolik jich totiž přiznalo, že svým oficiálním partnerům bylo nevěrných právě na pracovišti. Podle žen je to nejen nejlepší místo na seznámení, ale zároveň ideální místo, kde se dá nevěra provozovat.

Jak už ale bylo řečeno v úvodu, 85% zkušených nevěrnic nedoporučuje komukoliv jejich jednání opakovat. Hlavně tedy z toho důvodu, když pomineme etickou stránku celého činu, že je utajování vztahu s kolegou velmi náročné z praktického i psychického hlediska.

70% procent dotázaných žen také přiznalo, že se jejich mimomanželská aktivita provalila a to buď tak, že na to partner přišel sám nebo byl nějakým způsobem informován některou dobrou duší zřejmě právě z pracoviště partnerky.

Překvapivě jen 10 % žen se obávalo, jaký vliv bude mít jejich chování na kariéru nebo pracovní image. To může svědčit o tom, že ženám spíše záleží na vztazích, prožitcích než na kariéře. V galerii najdete hned 10 profesí, ve kterých pracuje nejvíce nevěrných žen.

