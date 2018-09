12% lidí vidí o miliony barev více a neví o tom. Nemáte náhodou i vy superzrak?

Všechno se to točí kolem čípků – tedy samozřejmě těch, co jsou v lidském oku. Normální člověk má na sítnici několik milionů těchto světločivých buněk. V oku člověka a lidoopů existují jen tři druhy čípků: každý umí vnímat jen jeden druh barvy. Máme čípky zodpovědné za vnímání modrofialové, zelené a oranžové barvy. Každý druh čípku rozliší asi 100 odstínů, když se ale síly čípků spojí, dokážeme odlišit až jeden milion barevných tónů. Tomuto způsobu vnímání říkají vědci trichromatické.

Neuroložka Gabriele Jordanová teď v časopise Discover upozornila na to, že někteří lidé by mohli mít čtyři druhy čípků – a tedy možná vnímají svět v úplně jiných barvách než všichni ostatní lidé. Pokud se ukáže, že má vědkyně pravdu, viděli by tito lidé až 100 milionů odstínů. Každý známý odstín by pak viděli v mnoha odlišných pododstínech. Ale protože pro tyto barvy neexistují v našem jazyce žádné výrazy, nebyli by schopní tento zážitek popsat. Další problém je v tom, že drtivá většina předmětů našeho světa je vyrobena lidmi s normálním zrakem, takže výjimeční lidé ani nemají na čem zjistit, že jsou jiní.

Ženy, které vidí jinak

V čem spočívá tajemství lidí se superviděním? Jordanová předpokládá existenci specifické mutace, která by měnila trichromatické vidění na tetrachromatické – měli by o jeden druh čípků navíc. V přírodě to není nic neobvyklého, tímto způsobem vnímají svět kolem sebe například ryby, želvy, ještěři nebo ptáci. Mutace, pokud vůbec existuje, by nebyla nijak výjimečně vzácná – mohlo by ji mít až 12 procent lidí.

Podle vědců je tetrachromatie vlastně jen genetickým opakem barvosleposti. A protože barvoslepostí trpí především muži (gen pro rozlišování barev je na mužském chromozomu X), měly by mít supervidění ženy.

