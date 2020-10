5 nejznámějších vynálezů, které psaly příběh 2. světové války

Na zemi, ve vzduchu i na moři operovaly desítky inovativních zbraní a strojů. Od slavných stíhacích letounů Messerschmitt až po první poloautomatické pušky. Některé z těchto vynálezů už jinde než v muzeu neuvidíte, ovšem řadu sběratelských zbraní z 2. světové války najdete kupodivu v nabídce bazaru zbraní dodnes.

Britské bombardéry Avro 683 Lancaster

Lancastery poháněly čtyři motory Rolls-Royce Merlin a do služby britského Královského letectva nastoupily v roce 1942. Průměrný letoun pak nad Evropou vydržel bojovat zhruba dva týdny, než byl nepřáteli sestřelen. Legendární čtyřmotorové bombardéry mají na vítězství Spojenců obrovský podíl. Bombardéry totiž během posledních tří let války podnikly na nepřátelské území 160 tisíc bojových letů, během nichž shodily přes 600 tisíc tun pum a potopily například i německou klíčovou loď Tirpitz, které se přezdívalo Osamělá královna severu.

Sovětská legenda Špagin

Jednou z nejznámějších zbraní druhé světové války se stal Špaginův samopal. Kadenci měl ohromujících 900 ran za minutu, nevyžadoval takřka žádnou údržbu, a proto byl tak oblíbenou kořistí vojáků Wehrmachtu. Díky nenáročné konstrukci se tato zbraň mohla vyrábět ve velkém, a to i za ztížených válečných podmínek.

Německý kulomet MG 42

Univerzální kulomet dostali němečtí vojáci sice až v roce 1942, přesto se stal jednou z nejproslulejších zbraní tohoto konfliktu. Kadencí až 1500 ran si tato zbraň vysloužila přezdívku Hitlerova pila a na bojištích rozsévala děs a hrůzu. Kulomet se stal základní zbraní na všech frontách, výjimečný byl totiž nejen rychlou střelbou, ale také schopností vydržet extrémní podmínky na rozpálených afrických planinách, dokonce i kruté sibiřské mrazy.

Legendární tank T-34

Tento nejslavnější tank na světě se sice zrodil v Sovětském svazu, jeho prototyp však prostě a jednoduše Sověti odkoukali od Američanů. Americký konstruktér John Walter Christie navrhl legendární stroj, který zvládl ty nejextrémnější podmínky a svou konstrukcí budil obdiv i strach zároveň. Zatímco v USA ale vynález nevzbudil příliš pozornosti, Sověti se rozhodli tento prototyp z Ameriky potají propašovat jako traktor do Sovětského svazu, kde ho zdokonalili, a navíc jím vybavili svou armádu.

Atomová bomba

Pod křídly vojenského projektu Manhattan byla v Americe vyvinuta první atomová bomba vůbec. V historii lidstva byla použita pouze dvakrát, obě však dopadly v rozmezích pouhých dvou dnů na Japonsko. Obě pumy rázem zabily zhruba 130 000 lidí. Na svědomí si ale vzaly dalších 100 000 životů, protože lidé na následky těchto výbuchů a radioaktivního záření umírali ještě během následujících let, Ničivé následky bomb s názvem Little Boy a Fat Man donutili Japonce do týdne kapitulovat a nechat vyhasnout poslední bojiště 2. světové války.