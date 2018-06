Alkohol, večírky a zase alkohol – tak vypadal život Keltů v době železné

Množství vypitého alkoholu bylo stejně důležité jako jeho kvalita a cena…

Výzkum keltských osad z jihozápadního Německa ukázal, jak moc byla jeho kultura ovlivněná alkoholem. V době před 2 600 lety, tedy v době bronzové, se kolem něj točilo prakticky všechno.

Hradiště Heuneburg:

Hradiště Heuneburg zkoumají archeologové už dobrých 10 let. Mimo jiné tento výzkum podporuje finančně i National Geographic Society. Analýzu toho, co se tam našlo, publikovala známá německá antopoložka Bettina Arnoldová.

V mnoha hrobech objevených u hradiště byly nalezeny velké a zdobené nádoby na alkohol. Archeologům se podařilo analyzovat, pro jaké nápoje sloužily. „Pivo bylo nápojem barbarů, zato víno pila jen elita společnosti,“ vysvětluje Arnoldová, která momentálně učí na University of Wisconsin-Milwaukee. „Týkalo se to především hradišť, která ležela poblíž obchodních cest,“ dodává.

Hrozny se v té době ještě do střední Evropy nedostaly, dovezené víno tedy znamenalo, že jeho majitel patří k těm nejbohatším, kteří si ho mohou dovolit. Víno se získávalo obchodováním ve Středomoří. Keltové si však také vyráběli vlastní nápoj podobný vínu – medovinu okořeněnou bylinami a květinami. Ta byla dražší než pivo, ale pořád ještě výrazně levnější než víno. Keltové si sami připravovali také pálenku z ječmene nebo pšenice. Míchala se často s pivem i medovinou, které díky ní získávaly silnější chuť. Archeologové ji nazývají Keltenbrau – měla prý tmavou barvu a kouřovou chuť. Protože Keltové ještě nepronikli do tajů pálení dokonale, trpěla jedním nedostatkem: musela se vypít velmi rychle poté, co vznikla.

Čím víc piva vypiješ, tím jsi větší pán

Pro nejvyšší vrstvy keltské společnosti bylo množství vypitého alkoholu stejně důležité jako jeho kvalita a cena. O tom zase svědčí velikost nalezených pohárů a rohů, z nichž se popíjelo. V Heuneburgu byl nalezen jeden bronzový kotlík; je sice velký, ale nevyrovná se velikostí ani zdaleka rohům, které byly objevené na keltském nalezišti v Hochdorfu v 70. letech 20. století. Největší z tamních devíti rohů měl objem 5, 5 litrů (foto na úvodním obrázku)!

Podle Arnoldové byly bujaré pitky obdobou dnešního sportu. Keltové pili soutěžním způsobem – tedy kdo víc vypil, ten získával ve společnosti vyšší sociální status. O oblibě takových pitek svědčí i další důkazy, které archeologové u Heuneburgu objevili.

Keltové si potrpěli nejen na alkohol, ale také na oblečení. Římští kronikáři je popisují jako oblečené do pestrých barev; to sice není možné archeologickými metodami doložit (látka a kůže se při kontaktu se vzduchem rozpadají), ale Arnoldová a její tým šli jinou cestou.

Díky použití nového způsobu vykopávek získali vzorky keltské módy. Místo, aby se archeologové soustředili na získání kovových dílků a zbraní, zabalili celé bloky zeminy do plastové fólie a převezli je pod tomograf. „Našli jsme úžasné kožené opasky, ty nejhezčí v hrobech hohatých žen,“ popsala nález Arnoldová pro magazín UWM.

„Opasky byly pobité tisícovkami drobných bronzových skobiček – muselo trvat celé hodiny, než to někdo vyrobil.“ Archeologové už pro tyto ozdoby mají i neformální a zcela nevědecký název: „Říkám jim holky harleyářky z doby železné. Detaily, jimiž jsou opasky zdobené, mají neobyčejně filigránské provedení.“

Oblečení mělo v keltské společnosti významnou roli – dalo se podle něj poznat, do jaké skupiny, k jakému pohlaví a mezi jaké povolání člověk patřil. Arnoldová vysvětluje: „Spony, které měly ženy ve vlasech, se lišily podle toho, jestli byly ženy vdané, nebo svobodné. Náramky určené k nošení na levé ruce byly jen pro muže, náramky pro obě ruce byly zase nalezené jen v ženských hrobech.“

