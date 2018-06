Jak Ježíš Kristus vypadal ve skutečnosti? Vědci našli jeho pravděpodobnou podobu

Když pomyslíte na Ježíše, koho si představíte ?

Nejspíše bělocha s dlouhými světlými vlasy a modrýma očima. Přesně tak ho znáte z kostelů a klášterů. Možná jde o nejzobrazovanější postavu celé naší historie.

RUSKÝ EXPERIMENT 1943: ZVRÁCENOST, KTERÁ Z LIDÍ UDĚLALA VRAŽDÍCÍ ZOMBIE

Jenže i když si ho každý představuje jako štíhlého bělocha, ve skutečnosti prý vypadal Ježíš úplně jinak. Alespoň to tvrdí forezní antropolog Richard Neave. Podle Neaveho vypadal Ježíš v obličeji zcela jinak, než na malbách, co ho proslavili po světě. Skutečnou tvář Ježíše dokázal zpodobnit díky přesným historickým pramenům a počítačové tomografii.

Takže zapomeňte na hezouna, kterého vám předhazuje církev! Vždyť přímo v bibli je opsán opak: ,,Neměl krásu nebo bohatsví, kterým by se zalíbil. Nic na něm nebylo takové, aby to vzbuzovalo touhu."

Neave tvrdí, že neurčitý popis, který je v bibli použitý, není příliš specifický. Tvrdí že je to proto, aby mohl oslovit lidi všech národností. Dodnes tak nebylo možné prohlédnout si skutečnou Ježíšovu tvář.

ZÁZRAČNÉ KŘIŠŤÁLOVÉ DĚTI: KDO VLASTNĚ JSOU A JAK JE POZNÁTE?

Doopravdy totiž nevypadal jako obyvatel Kavkazu, měl údajně daleko exotičtější vzhled. Dokonce ani nevypadal jako typický běloch! Měl tmavší pleť, než se předpokládá, tmavší oči, mohutný nos. Jiné byly i jeho vlasy a vousy. O úpravnosti z obrazů by si mohl nechat leda tak zdát.

Proč ho tedy známe v jiné podobě ?

Dříve totiž nebylo možné, provést tak důkladný průzkum. Neave využil nejmodernější techniky ke zkoumání tří lebek z Izraele, nalezených poblíž místa, ze kterého měl syn boží pocházet.

Díky tomu mohl Neave vytvořit počítačový model Ježíšovi tváře. Vzhled založený na genetických a antropologických datech by proto měl být tou nejpravděpodobnější podobiznou, jakou zatím máme.

Zní to logicky. Ježíš se narodil na blízkém východě. Musel proto vypadat stejně, jako ostatní(tedy jinak, než jak byl pak vyobrazován lidmi na Západě ). I ikdyž se tomu mnoho lidí zdráhá uvěřit. Třeba i známá americká moderátorka Megyn Kelly má za to, že byl na sto procent běloch.,,Stejně jako Santa byl běloch, jsem si tím jistá." Je to historický fakt, chtěla bych, aby to věděly všechny děti, " svěřila se. ,,Přijde mi absurdní dělat z něj teď černocha."

Samozřejmě, můžete stejně jako Megyn popírat vědecká fakta, ačkoliv dávají logiku. Přeci jen je pro člověka snažší přijmout to, na co je zvyklý. I když bible sama tvrdí opak…

NEUVĚŘITELNÉ VIDEO: ZAŘÍKÁVAČ LVŮ SE KOČKUJE S HRAJE FOTBAL S DIVOKÝMI ŠELMAMI