Astronauti budou po cestě na Mars jíst pizzu. Menu vytváří experti NASA

Cesta tam potrvá asi půl roku. Na rudé planetě astronauti stráví 18 měsíců, než se vydají na půlroční cestu zpět na Zem.

"Mars je rozdílný, právě protože je tak daleko," řekla podle AP šéfka vědeckého týmu Maya Cooperová. "Nemáme možnost vysílat každých šest měsíců loď s dalším jídlem jako pro Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS)," vysvětluje. Pokrmy pro posádky ISS jsou předem připravené a sublimačně sušené a mají nejméně dvouletou trvanlivost. Stav beztíže ale ovlivní jejich chuť i vůni a jídlo je pak mdlé a bez chuti.

Na misi na Mars dohlíží český psycholog! Máme první rozhovor

Do vesmíru poletí možná i skleník

Na Marsu ale existuje malá gravitace, a NASA tak může uvažovat o změnách. Existuje dokonce možnost, že by si kosmonauti sami trochu vařili. Hodnoty tlaku jsou na Marsu jiné než na Zemi, podle vědců ale bude možné uvařit si v tlakovém hrnci vodu. Tým Cooperové uvažuje dokonce o "marsovském skleníku", ve kterém by se kosmonauti starali o papriky, mrkve a další druhy zeleniny a ovoce. Rostliny by byly pěstovány hydroponicky, tedy v živném roztoku bez půdy, a kosmonauti by si z nich mohli připravovat vlastní jídla.

Tříčlenný tým Cooperové zatím přišel s asi stovkou receptů. Všechny jsou vegetariánské, protože maso nebo mléčné výrobky vzhledem k délce mise není možné uchovat. Zdrojem bílkovin mají být tofu, ořechy nebo pizza, která místo sýra obsahuje mrkev, červené papriky, houby, šalotku, arašídy a domácí ostřejší omáčku.

Dobytí Marsu má připomínat velkolepou realitní show

Podle Cooperové je možné, že NASA dokonce vyčlení jednoho člena posádky, který by se staral o jídlo a pomáhal s výzkumem potravinové udržitelnosti na Marsu.

Trvanlivost 5 let a víc

Stále není jasné, kolik času si příprava marsovského jídelníčku vyžádá. Experti proto chystají i alternativní předpřipravené menu podobné tomu, jaké mají posádky na ISS. Takové pokrmy pro cestu na Mars by ale musely mít nejméně pětiletou trvanlivost.

Jednou z největších překážek projektu jsou nyní podle AP zřejmě peníze. Americký prezident Barack Obama v únorovém návrhu rozpočtu na fiskální rok 2013 zrušil vyslání americko-evropské sondy k Marsu plánované na rok 2016 a mírně snížil i zbytek rozpočtu NASA. Podle vědců stojí výzkum a sestavení menu na Mars průměrně milion dolarů ročně. Celkový rozpočet NASA na letošní rok je více než 17 miliard dolarů.

