Brána do pekla existuje. Uprostřed pouště v Turkmenistánu ji před 40 lety vytvořil člověk

Jak jste si představovali bránu do pekla? Každý asi trochu jinak, ale pokaždé byla zřejmě děsivá. A jedna taková ve skutečnosti opravdu existuje.

Uprostřed vyprahlé, horké a liduprázdné pouště Karákum v Turkmenistánu, poblíž vesnice Derweze, se země doslova otevírá (v průměru asi 60 až 70 metrů a do hloubky kolem 20 metrů) a jako by otevírala svůj chřtán, který kdysi začal a nikdy nepřestal chrlit oheň. Ve skutečnosti je aktivní "jen" 40 let.

Obrovské díře se říká Derweza Gas Crater (nebo jednodušeji "Brána do pekla") a je vidět široko daleko. Pekelná díra však není výsledkem přírodních sil, ale výsledkem lidské činnosti. V roce 1971 uprostřed turkmenské pouště došlo k nehodě - vrtná souprava, který měla zkoumat místní ložiska, se propadla do obrovské přírodní podzemní plynové dutiny. Podloží se propadlo i s vrtným zařízením. Pád těžké techniky poškodil kapsu uzavírající plyn, a ze vzniklých otvorů začal ve velkém množství unikat jedovatý zemní plyn.

A Sověti se rozhodli čelit potenciální katastrofě opravdu svérázně - místo zapálili. A od té doby kráter hoří.

Podívejte se na video a uvidíte "pekelnou bránu" skoro na vlastní oči:

